Ajatushautomo: Kiovaan tehtyjen iskujen syynä todennäköisesti G7-maiden huippukokous

Venäjä teki sunnuntaiset ohjusiskunsa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan todennäköisesti meneillään olevan G7-maiden johtajien huippukokouksen takia, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War.

Ajatushautomo arvioi, että iskujen tarkoituksena oli vastustaa länsimaiden Ukrainalle antamaa sotilaallista tukea.

Ajatushautomon mukaan iskut saatettiin tehdä Etelä-Ukrainasta käsin, joka on osin Venäjän joukkojen hallussa.

Kiovassa tehdyissä iskuissa kuoli yksi ihminen ja ainakin kuusi haavoittui. Venäjän iskut osuivat Shevtshenkivskyin kaupunginosaan.

Kiova ei ole ollut Venäjän iskujen kohteena sitten kesäkuun alun. Monet sodan alkuvaiheessa kaupungista paenneet asukkaat ovat palanneet koteihinsa.

Ukraina kaipaa lisää tukea ilmatorjuntaan

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina kaipaisi kipeästi lisää ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Zelenskyi puhui ohjusiskuista ja niiden torjunnasta sunnuntai-iltana pitämässään päivittäisessä puheessaan.

Zelenskyin mukaan vain osa Venäjän joukkojen Ukrainaan tekemistä ohjusiskuista voidaan tällä hetkellä torjua.

Zelenskyi kertoi keskustelevansa ilmatorjuntaan tarvittavasta avusta päivittäin liittolaistensa kanssa. Zelenskyi sanoi, että liittolaisten tulisi antaa apua nopeammin, mikäli maat todella ovat Ukrainan liittolaisia eivätkä sivustaseuraajia.

Zelenskyi puhuu tänään G7-maiden johtajien kanssa etäyhteydellä. Brittilehti Guardianin mukaan Zelenskyi todennäköisesti pyytää liittolaisiaan lisäämään Ukrainalle antamaansa tukea.

Venäjä yrittää saada hyökkäykseensä vauhtia Izjumin alueella

Ukrainan Izjumin suunnalla viikon jatkunut raskas tykistötuli viittaa siihen, että Venäjä yrittää saada hyökkäykseensä uutta vauhtia alueella, kertoo Britannian puolustusministeriön tiedusteluraportti. Izjum sijaitsee Harkovasta kaakkoon.

Tiedusteluraportin mukaan Ukrainan joukot hyödyntävät metsäistä maastoa puolustuksensa tukena Izjumin alueella.

Venäjän hyökkäyksen pääpaino on yhä Itä-Ukrainan Sjeverodonetskissa ja Lysytshanskissa. Sjeverodonetskin kaupungin pormestari Oleksandr Striuk kertoi lauantaina Sjeverodonetskin olevan täysin venäläisjoukkojen valtaama.

Britannian tiedusteluraportin mukaan Venäjän hyökkäyssota nojaa tulevien viikkojen aikana todennäköisesti yhä enemmän reservijoukkoihin.

Huolimatta siitä, että Ukrainaan lähetettävissä olevien reserviläisten määrässä on puutteita, Venäjän johto vaikuttaa olevan edelleen haluton määräämään yleistä liikekannallepanoa, tiedusteluraportissa arvioidaan.

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-26

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/27/russia-ukraine-war-zelenskiy-to-address-g7-as-moscow-renews-attacks-on-kyiv-live

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1541295716823441408?s=20&t=7agFGlahp4ghr4JQanXEug

Anniina Korpela

STT

Kuvat: