Salon Alhaisten koulu saa lähiliikuntapaikan. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle 135 000 euron avustuksen.

Alhaisten koulu on n. 280 oppilaan koulu, jonka piha on rakennettu 1990-luvulla. Lähiliikuntapaikalle toteutetaan mm. pienpeliareena, parkour-alue, leikki- ja keinualue, katukoripallokenttä, uudet pyöräilytelineet, ulkoluokat (pöytäryhmät ja ns. amfiteatteri) ja iso välinevarasto mm. koulupyörille. Liikuntapaikka on suunniteltu yhdessä koulun, liikuntapalvelujen sekä ostettujen piha- ja valaistussuunnittelijoiden kanssa. Myös pihan valaistus uusitaan. Piha on koulupäivien ulkopuolella kaupunkilaisten käytössä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto julkisti keskiviikkona liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuslistan. Avustusta myönnettiin yhdeksälle hakijalle ja yhteensä 914 589 euroa.

MYÖS SOMERO saa avustusta lähiliikuntapaikan rakentamiseen. Liikuntapaikka tulee sijaitsemaan kahden päiväkodin ja Joensuun alakoulun välissä.

Liikuntapuisto on pääosin suunnattu lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Somerolla ei ole vastaavaa lähiliikuntapaikkaa tarjolla. Valtion tukea hanke saa 64 160 euroa.

Myös Someron uimahalli saa liikuntapaikkojen rakentamiseen tarkoittetua tukea. Uimahallin kv-putkistossa on merkittäviä korroosiovaurioita ja niiden materiaali vaihdetaan rosterista muoviin. Lämmöntalteenottojärjestelmän kompressori on rikki, joka aiheuttaa merkittävää käyttökustannuksen nousua sekä energiahukkaa, joka puolestaan ei ole kunnan ympäristöarvojen mukaista. Lisäksi teräsikkunoiden kautta aiheutuu merkittävää lämpöhäviötä niiden toimimattomuuden takia.

MARTTILAN yleisurheilukentän kunnostukseen myönnettiin 46 000 euroa. Urheilukenttä on viimeksi parannettu 1980-luvulla.

Varsinais-Suomen suurin avustussumma menee Kaarinaan Hovirinnan lähiliikuntapaikan ja hiekkatekonurmen rakentamiseen.

Liikuntapaikkarakentamisen avustusta myönnettiin valtakunnallisesti yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa 126 hankkeelle.

Luonnon virkistyskäyttöön suunnattua avustusta myönnettiin koko Suomessa lähes kaksi miljoonaa euroa 53 hankkeelle. Saloon ja lähikuntiin ei tällä kertaa tullut näitä avustuksia.

Liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla tuetaan maksuttomia, helposti saavutettavia liikuntapaikkoja, jotka palvelevat kaikenikäisiä suomalaisia. Avustuksilla rakennetaan uusia liikuntapaikkoja sekä korjataan jo olemassa olevia paikkoja.

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain valtionavustuksia lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntaan. Liikuntaan kohdennetuilla avustuksilla tuetaan laajasti suomalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan eri kohderyhmien liikuntaa ja parannetaan liikuntapalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Aluehallintovirasto myöntää avustuksia liikuntapaikkahankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %).

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päättää avustuksista, jotka myönnetään kustannusarvioltaan yli 700 000 euron liikuntapaikkahankkeisiin. OKM myönsi tänä vuonna avustusta noin 18 miljoonaa euroa 23 hankkeelle.