Rivitalojen purkutyöt alkavat Salossa – ”Tulemme Alhaisiin keskikokoisella purkukalustolla”

Vuosia kylmillään seisseiden rivitalojen purku Salon Alhaisissa alkaa heinäkuun loppupuolella. Urakoitsija joutuu ensin tyhjentämään entiset vanhusten asunnot ”talonvaltaajien” kantamasta roinasta.

– Sisällä on tosi paljon tavaraa, sänkyjä ja vaikka mitä. Siellähän on pyörinyt porukkaa joka ilta, kun on ohi ajanut, Infrapurku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Lindholm kertoo.

Kolmelta mieheltä mennee Lindholmin mukaan pari viikkoa irtaimistoa tyhjentäessä sekä ovia ja ikkunoita irrottaessa. Asbestikin on poistettava ennen kuin purkukoneet voi tuoda paikalle.

– Tulemme Alhaisiin heinäkuun loppupuolella keskikokoisella purkukalustolla. Suurimpia koneita ei sinne savipohjalle voi viedä, Lindholm toteaa.

Työ käy 15–30 tonnia painavilla kaivinkoneilla, joiden puomin päässä on kauhan sijasta erilaisia purkutyökaluja.

Salon kaupunki tyhjensi Alhaisten vanhustentalot viisi vuotta sitten. Kaupungin mukaan 1970-luvulla rakennetut rivitalot olivat niin huonossa kunnossa, ettei niitä kannattanut enää korjata. Kylmilleen jäi yhdeksän rakennusta ja 79 asuntoa.

– Niiden korjaaminen olisi sama kuin heittäisi rahaa kaatopaikalle, Salon apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa totesi Salon Seudun Sanomissa huhtikuussa 2017.

Kaupunki sai rivitalojen purkamisesta nyt yhdeksän tarjousta, joista voittajaksi valikoitui salolainen Infrapurku Oy. Yrityksen veroton 119 000 euron tarjous oli joukon halvin.

– Ne ovat aika köykäisiä taloja. Elokuun lopussa ollaan jo aika pitkällä, Lindholm sanoo.

Puurakenteet saa ryskäistyä Lindholmin mukaan kasaan kouralla, mutta huoneistojen betoniset väliseinät vaativat pulverointia. Pulverointileualla betoni voidaan murskata ja samalla saadaan eroteltua raudat joukosta.

Ennen Alhaisten työmaata Infrapurku käy purkamassa koulun Kaarinassa.