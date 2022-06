Angelniemellä ja Kemiössä tällä viikolla päällystystöitä

Kemiönsaaressa Mjösundin maantiellä (12061) ja Salossa Angelniemen maantiellä (12091) tehdään tällä viikolla päällystystöitä, tiedottaa Varsinais-Suomen ely-keskus.

Maanteiden päällystystyöt tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta, ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen.

Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata vain kuivalla kelillä.