Avi harkitsee Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhaluvan välitöntä peruuttamista – eläimiä voi uhata lopettaminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) harkitsee Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhaluvan välitöntä peruuttamista. Avi tiedotti asiasta torstaina.

Luvan välittömän peruuttamisprosessin käynnistämisen syynä ovat avin mukaan muun muassa eläintarhaluvan haltijan vakava eläinsuojelulain vastainen toiminta sekä lupaehtojen noudattamatta jättäminen.

Avi ilmoittaa lähettäneensä Kuusamon Suurpetokeskukselle kuulemiskirjeen, jonka vastausaika päättyy juhannusviikolla 23. 6. Aluehallintovirasto tekee päätöksen asiassa aikaisintaan juhannuksen jälkeen viikolla 26.

Suurpetokeskuksen toimitusjohtaja Sulo Karjalainen kertoi STT:lle torstaina iltapäivällä, että hän ei ollut ennen STT:n puhelua kuullut eläintarhaluvan välittömästä peruutusuhasta. Karjalainen sanoi, että hän ei kommentoi Suurpetokeskuksen tilannetta nyt millään tavalla.

Keskuksen tarhanhoitaja ja projektinvetäjä Pasi Jäntti puolestaan sanoi, että hän on saanut tiedon tarhaluvan peruutusuhasta ja avin vaatimasta vastauksesta kuulemiskirjeeseen.

– Meidän vastauksemme lähetetään aville määräajassa. Suurpetokeskuksen toiminta jatkuu normaalisti, Jäntti sanoi.

Hänen mukaansa Kuusamon suurpetokeskus on tällä erää rakennustyömaana. Keskus on Jäntin mukaan ollut tarkoitus avata yleisölle kesäkuun lopulla.

Luvan peruutus olisi lopullinen

Eläintarhaluvan välitön peruuttaminen tarkoittaa sitä, ettei toimijalle anneta enää mahdollisuutta korjata valvonnassa esille tulleita epäkohtia. Jos eläintarhalupa peruutetaan, tarhan eläimet on avin mukaan sijoitettava muihin eläintarhoihin tai lopetettava.

– Tähän tarhaluvan peruutuksen harkitsemiseen ovat vaikuttaneet selvitykset, joita olemme Kuusamon Suurpetokeskukselta tähän mennessä saaneet. Lisäksi asiaan ovat vaikuttaneet sinne tekemämme tarkastukset, kertoi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Minna Haataja-Koskinen.

Avi ilmoitti torstaina, että prosessin ollessa kesken sen ei ole mahdollista kommentoida asiaa toistaiseksi enempää.

Haataja-Koskinen sanoi, että hänen tietojensa mukaan Etelä-Suomessa on lähimenneisyydessä peruutettu yksi eläintarhalupa.

Karhu raateli toimitusjohtajaa

Kuusamon Suurpetokeskus on ollut esillä julkisuudessa viime aikoina muun muassa siksi, että aitauksesta karkuun päässyt karhu aiheutti vammoja keskuksen toimitusjohtajalle Sulo Karjalaiselle.

Tarkastuskäynnillä eläintarhasta löytyi myös puutteita asiakkaiden turvallisuudessa.

Suurpetokeskus perustettiin Kuusamoon 1990-luvun alkupuolella karhunpennuille, jotka olivat menettäneet emonsa ja olisivat muuten menehtyneet luonnossa. Karhujen lisäksi tarhassa on ollut kettuja, ilveksiä sekä koirasusia.

