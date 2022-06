Bensiinin hinta laski viime viikolla hieman pitkän nousun jälkeen – diesel kallistui yhä

Bensiinin hinta laski hieman viime viikolla pitkän nousun jälkeen, ilmenee Tilastokeskuksen seurannasta. 95-oktaanisen bensiinin hinta oli viime viikolla keskimäärin 2,55 euroa litralta, kun edeltävällä viikolla siitä maksettiin keskimäärin kaksi senttiä enemmän. Myös 98-oktaanisen bensiinin hinta laski kaksi senttiä.

Sen sijaan dieselin litrahinta nousi viime viikolla 2,49 euroon edellisviikon 2,44 eurosta.

Huhtikuun alussa 95-oktaanisen bensiinin hinta oli 2,18 euroa litralta ja dieselin 2,26 euroa.

Polttoaineiden kohonneilla hinnoilla on ollut tänä vuonna iso rooli kuluttajahintojen yleisessä nousussa. Toukokuun inflaatiolukujen perusteella liikenteessä hinnat nousivat vuositasolla runsaat 14 prosenttia, kun toukokuun tietoja verrattiin vuoden takaiseen tilanteeseen.

Venäjän hyökkäyssota nostaa öljyn hintaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut raakaöljyn hintaa, koska länsimaat pyrkivät minimoimaan venäläisen öljyn käyttöä. Venäjän on ollut vaikeampaa saada öljyään kaupaksi, ja Pohjanmeren Brent-laadun hinta on noussut voimakkaasti.

Myös euron heikentyminen suhteessa dollariin nostaa bensan hintaa, sillä raakaöljy ja öljytuotteet hinnoitellaan dollareissa.

Suomessa on päätetty alentaa väliaikaisesti polttoaineiden jakeluvelvoitetta, eli uusiutuvien osuutta myydystä polttoaineesta. Tämän pitäisi alentaa etenkin dieselin hintaa.

Emmi Tilvis

STT

