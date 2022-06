Ensimmäiset osavaltiotason aborttikiellot astuivat voimaan Yhdysvalloissa

Ensimmäiset osavaltiotason aborttikiellot ovat astuneet voimaan Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun maan korkein oikeus kumosi liittovaltiotasolla määritellyn oikeuden aborttiin. Louisianan, Etelä-Dakotan, Kentuckyn ja Missourin aborttikiellot astuivat voimaan heti päätöksen jälkeen, mutta kymmenkunta muuta osavaltiota seuraa lähiaikoina perässä.

– Tämän päätöksen myötä abortti on käytännössä lakkautettu Missourissa, julisti osavaltion oikeusministeri Eric Schmitt The Hill -verkkolehden mukaan.

Kaikkiaan kolmellatoista osavaltiolla on niin sanotut liipaisinlait, jotka astuivat voimaan heti korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen. Arkansasissa, Mississipissä, Pohjois-Dakotassa, Oklahomassa, Utahissa ja Wyomingissa vaaditaan vielä virallinen vahvistus, jotta kielto astuisi voimaan.

Idahossa, Tennesseessä ja Teksasissa kielto astuu voimaan 30 päivän kuluttua korkeimman oikeuden ratkaisusta.

Kiellot merkitsevät, että abortista tulee laitonta useissa republikaanien hallitsemissa osavaltioissa. Aborttioikeuksia seuraava Guttmacher-instituutti arvioi, että aborttikiellot voivat levitä kaikkiaan 26 osavaltioon.

Osavaltioiden kieltojen kattavuus vaihtelee. Joissakin raskaudenkeskeytys on sallittu, jos raskaus on seuraus raiskauksesta tai insestistä, mutta monissa kielto kattaa nämäkin tapaukset, ilmenee New York Timesin seurannasta.

Monin paikoin Yhdysvalloissa nähtiin mittavia mielenosoituksia aborttioikeuden puolesta heti perjantaina. Protestien odotetaan jatkuvan.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö puolustaa oikeutta aborttiin

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinkenvakuuttaa, että Yhdysvaltojen ulkoministeriö on edelleen täysin sitoutunut puolustamaan oikeutta ehkäisyyn ja raskaudenkeskeytyksiin kaikkialla maailmassa.

Blinken sanoi olevansa tietoinen, että korkeimman oikeuden päätös on herättänyt huolta muualla maailmassa ja ministeriön työntekijöiden keskuudessa. Hän sanoi lausunnossaan ministeriön tekevän kaiken voitavansa varmistaakseen, että oikeudet ehkäisyyn ja raskaudenkeskeytyksiin ovat tarjolla kaikkialla maailmassa ja että ministeriön työntekijät voivat saada näitä palveluita riippumatta missä he asuvat.

Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti eilen perjantaina konservatiivisten tuomarien voimin kumota liittovaltion tasolla säädetyn oikeuden aborttiin.

Euroopassa eri maiden lainsäädännöissä on suuria eroja

Muualla maailmassa oikeus aborttiin on monin paikoin edennyt. Irlannissa aborttikielto kumottiin kansanäänestyksen jälkeen vuonna 2018. Useissa Latinalaisen Amerikan maissa aborttioikeus on ollut tiukasti rajoitettu, mutta muutoksen merkkejä näkyy. Kolumbia on helmikuussa sallinut abortin 24 raskausviikkoon mennessä, ja Chile on ilmoittanut kirjaavansa oikeuden aborttiin perustuslakiinsa.

Meksikossa korkein oikeus linjasi viime vuonna, että aborttikielto on perustuslain vastainen.

Euroopassa eri maiden lainsäädännöissä on suuria eroja. Maltalla on voimassa täyskielto, ja Puolan lainsäädäntöä on viime vuosina tiukennettu selvästi.

Perjantaina, muutamaa tuntia ennen Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöstä, Saksan liittopäivät päätti romuttaa Adolf Hitlerin ajoilta periytyneen lain, joka kielsi lääkäreitä ja klinikoita jakamasta tietoa abortista.

Vatikaani iloitsi

Useimmat kansainväliset kommentit tuomitsivat aborttioikeuden rajoittamisen, mutta ilahtuneitakin lausuntoja nähtiin. Vatikaani sanoi lausunnossaan, että ”ihmiselämän suojelu ja puolustaminen ei ole kysymys, joka voidaan rajata yksilön vapauden toteuttamiseen”. Paavi Fransiskus on aiemmissa lausunnoissa rinnastanut abortin murhaan.

Suomessa kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänenkutsui päätöstä ”ilouutiseksi lapsen oikeuksien puolustajille”.

