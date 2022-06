Britannian rautateillä viikon kolmas lakkopäivä – työriidassa ei näy merkkejä sovusta

Britannian rautateillä oli lauantaina viikon kolmas lakkopäivä, mutta lakon aiheuttaneessa työriidassa ei ollut sovinnon merkkejä näkyvissä. Rautatieläiset lakkoilivat myös tiistaina ja torstaina työtaistelussa, joka on laajin 30 vuoteen Britannian raideliikenteessä.

Raideliikenneyhtiöt ovat kehottaneet ihmisiä välttämään matkustamista jos mahdollista, kertovat Guardian ja BBC. Vain noin viidenneksen junista odotettiin liikennöivän.

Rautatieläisiä edustava RMT on vaatinut vähintään seitsemän prosentin palkankorotuksia ja perustellut sitä Britannian inflaatiolla, joka kiihtyi toukokuussa 9,1 prosenttiin. Liitto on myös vaatinut takeita, ettei työnantaja pane toimeen uhkauksiaan laajoista irtisanomisista.

Työnantajapuoli, rautatieverkostoa hallinnoiva Network Rail on tarjonnut kolmen prosentin korotuksia ja suunnittelee noin 1 800 työpaikan vähennyksiä. Raideliikennettä operoivat yhtiöt suunnittelevat lipputoimistojen sulkemista, koska matkustajien odotetaan jatkossa ostavan lippunsa verkosta tai automaateista.

Ammattiyhdistykset ja työväenpuolue ovat vaatineet hallitusta tulemaan avuksi kiistan ratkaisemiseksi, mutta liikenneministeri Grant Shapps on torjunut ajatuksen.

RMT:n sanavalmis pääsihteeri Mike Lynch on osoittautunut lakkoilijoiden tärkeäksi sanansaattajaksi. Suorapuheinen Lynch on perustellut työntekijöiden vaatimuksia lukuisissa uutis- ja keskusteluohjelmissa niin napakasti, että parhaatpalathaastatteluistaleviävät vauhdilla netissä.

Mielipidemittausten mukaan laajat raideliikenteen häiriöt eivät ole kääntäneet julkista mielipidettä lakkoja vastaan.

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/25/train-services-cut-as-rmt-rail-strike-enters-third-day

https://www.bbc.com/news/uk-61929168

https://twitter.com/johnharris1969/status/1539318944820998146

https://twitter.com/davies_will/status/1539175194060800005

https://twitter.com/Haggis_UK/status/1539211930828668928

https://twitter.com/PoliticsJOE_UK/status/1539586852797169664

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/24/mick-lynch-rmt-pr-war-key-determining-rail-strikes-succeed

STT

Kuvat: