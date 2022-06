Brittitiedustelu: Venäjän tekemän ostoskeskusiskun oli mahdollisesti tarkoitus osua muualle

On mahdollista, että Venäjän ohjusiskun Ukrainan Krementshukin kaupungissa sijaitsevaan ostoskeskukseen oli tarkoitus osua läheiseen infrastruktuurikohteeseen, kertoo Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän epätarkkuus pitkän kantaman iskuissa on ennenkin johtanut suuriin siviiliuhrien määriin. Sotilastiedustelu arvioi, että Venäjä on todennäköisesti edelleen valmis aiheuttamaan siviilivahinkoja, jos se kokee tarvetta iskeä kohteeseensa.

Venäjän pula nykyaikaisemmista tarkoista aseista sekä iskujen kohdentamissuunnittelijoiden ammatilliset puutteet johtavat erittäin todennäköisesti uusiin siviiliuhreihin, puolustusministeriö arvioi.

Ostoskeskuksen iskussa on kuollut 18 ja haavoittunut liki 60 ihmistä, kertoivat Ukrainan pelastusviranomaiset tiistaina Twitterissä. Viestin mukaan haavoittuneista 25 oli sairaalahoidossa.

Iskua ostoskeskukseen tutkitaan mahdollisena sotarikoksena, Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova kertoi yhdysvaltalaiselle NBC:lle tapahtumapaikalla.

Zelenskyi: Venäjä tehnyt tuhansia ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeihin

Tiistai-iltaan mennessä Ukrainan kaupunkeihin on osunut yhteensä yli 2 800 venäläistä ohjusta, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilisessä puheessaan. Lukua ei ole voitu tarkistaa puolueettomasta lähteestä.

Zelenskyin mukaan Ukrainan viranomaiset tekevät parhaansa tunnistaakseen kaikki iskuista vastuussa olevat venäläiset sotilaat.

– Nimet, kasvot ja kaikki tiedot jokaisesta näistä terroristeista tulevat maailman tietoon. Kukaan heistä ei pysty välttämään vastuuta, eivätkä henkilökohtaiset pakotteet ole tarpeeksi näille ihmisille. Tuomio ja vankeusrangaistus ovat vähimmäismäärä, jonka he ansaitsevat, presidentti sanoi.

Venäjän hyökkäyksen pääpaino on ollut viime viikkoina Itä-Ukrainassa Sjeverodonetskissa ja Lysytshanskissa. Sjeverodonetskin kaupungin pormestari Oleksandr Striuk kertoi lauantaina, että Sjeverodonetsk on täysin venäläisjoukkojen valtaama.

