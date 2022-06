Colorado Avalanche nappasi kolmannen Stanley Cup -mestaruutensa Artturi Lehkosen voittomaalilla – Mikko Rantanen finaalipelien tehokkain pelaaja

Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche on voittanut kolmannen Stanley Cup -mestaruutensa. Suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen iski 2-1-voittomaalin ratkaisevassa kuudennessa finaalissa Tampa Bay Lightningia vastaan.

– Tää on ihan uskomaton fiilis, Lehkonen iloitsi Ylen tv-haastattelussa.

Colorado vei finaalisarjan voitoin 4-2. Lehkonen kertoo, että joukkueen sisällä oli pysynyt kahdesta tappiosta huolimatta varmuus, että mestaruus voitetaan.

– Meidän johtajat oli hyviä. Kaikki pelaajat tiesi, että jos noudatetaan pelisuunnitelmaa, niin yksikään joukkue maailmassa ei pysty vastaamaan meille seitsemän otttelun sarjassa.

Myös Coloradon toinen suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen näytti kuudessa finaaliottelussa paikkansa joukkueensa vastuupelaajana. Rantanen teki eniten tehopisteitä finaalisarjassa 0+8-tehoillaan.

– Mä oon niin onnellinen. Paljon on opittu epäonnistumisten kautta, ja tuntui, että olimme tällä kaudella henkisesti vahvempi ryhmä, Rantanen sanoi.

Kevään pudotuspelien pistepörssissä Rantanen sijoittui viidenneksi tehoilla 5+20.

Lehkonen veti pudotuspeleissä 8+6-tehot.

Avalanchen maalivahtivalmentajasta Jussi Parkkilasta tuli samalla ensimmäinen suomalainen NHL-mestaruuden voittanut valmentaja.

Runkosarjassa keskisen divisioonan voittaneen Coloradon pudotuspelitaival oli vahva, sillä yksikään vastustaja ei napannut ottelusarjassa kahta voittoa enempää.

Colorado Avalanchen edellisestä mestaruudesta on yli 20 vuotta. Vuonna 2001 Coloradon mestaruusjoukkueessa pelasi suomalaishyökkääjä Ville Nieminen. Ensimmäisen kerran denveriläisjoukkue juhli mestaruutta vuonna 1996.

Edellisen kerran suomalaispelaaja on voittanut Stanley Cup -mestaruuden vuonna 2017, kun Olli Määttä pelasi Pittsburgh Penguinsin paidassa.

Tampa Bayllä oli mahdollisuus voittaa kolmas perättäinen mestaruus. Edellisen kerran moiseen temppuun on pystynyt 1980-luvun alussa New York Islanders.

Hallitseva mestari kaatui toisessa erässä

Kaksi edellistä mestaruutta voittanut Tampa Bay aloitti maalinteon jo ensimmäisen erän alussa. Laitaväännön päätteeksi kiekko päättyi joukkueen kapteeni Steven Stamkosin lapaan, ja Stamkos sai ujutettua osuman Coloradon maalivahti Darcy Kuemperin jalkojen välistä.

Toisen erän alussa Colorado toi pelin tasoihin. Kanadalaishyökkääjä Nathan MacKinnon löi maalin kulmalta kiekon suoraan sisään Bowen Byramin syötöstä.

Coloradon ratkaisumaali syntyi Lehkosen lavasta toisen erän puolivälin jälkeen. MacKinnonin syöttö John Mansonille kimposikin Tampa Bayn puolustaja Ryan McDonaghin luistimesta Lehkoselle, joka upotti kiekon Tampa Bayn maalilla torjuneen Andrei Vasilevskin taa.

Kolmas erä päättyi maalittomana.

Kuemper torjui kauden päätösottelussa 22 kertaa, Vasilevski 28 kertaa.

Elias Peltonen, Topias Mikkonen

STT

