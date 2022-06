Coloradon Stanley Cup -mestaruus edelleen yhden voiton päässä – Tampa Bay otti vieraissa kaivatun voiton

Jääkiekon NHL:ssä Tampa Bay Lightning onnistui viemään vierasvoiton ottelusarjaa johtavasta Colorado Avalanchesta. Ottelu päättyi lukemiin 3-2.

Stanley Cup -mestaruus oli katkolla Denverissä Coloradon kotiareenalla pelatussa ottelussa, sillä Colorado johti ottelusarjaa voitoin 3-1. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa pelatun ottelun voitto helpotti hieman kahden edelliskauden mestarin Tampa Bayn tilannetta. Joukkue kavensi ottelusarjan tilanteeksi 3-2.

Viidennen loppuottelun ensimmäinen maali nähtiin, kun ottelua oli ehditty pelata yli 15 minuuttia. Ensimmäisen maalin sai aikaan Tampa Bayn tshekkihyökkääjä Jan Rutta. Toisessa erässä molemmat joukkueet saivat aikaan yhden maalin kumpikin, joten kolmanteen erään mentiin tilanteessa 1-2.

Kolmannessa erässä ajassa 2:31 syntynyt kotijoukkueen tasoitusmaali teki tilanteesta entistä jännittävämmän noin kymmenen peliminuutin ajaksi, kunnes Tampa Bay pääsi johtoon tshekkilaituri Ondrej Palatin ottelun viimeiseksi jääneellä maalilla.

Colorado yritti saada aikaan kavennusta pelaamalla ottelun viime hetket ilman maalivahtia kuudella kenttäpelaajalla, mutta voitto jäi Tampa Bayn päätyyn.

Coloradon kanadalaisveskari Darcy Kuemper torjui omassa päädyssään 26 laukausta ja Tampa Bayn vahva venäläisvahti Andrei Vasilevski puolestaan 35.

Suomalaisten pistetili jäi nollille

Coloradon joukkueessa kiekkoilevat suomalaishyökkääjät Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen ovat olleet pudotuspeleissä Coloradon näkyvimpiä pelaajia. Rantanen on tehnyt vähintään yhden syöttöpisteen jokaisessa ottelussa Tampa Bayta vastaan tähän saakka. Tällä kertaa kumpaisenkin pistetili jäi nollille.

Seuraavan kerran joukkueet kohtaavat toisensa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa järjestyksessään kuudennessa finaaliottelussa, jolloin Coloradolla on jälleen mahdollisuus viedä liigan mestaruus nimiinsä.

Colorado Avalanche on voittanut NHL:n Stanley Cup -mestaruuden historiassaan kaksi kertaa: 1996 ja 2001. Vuoden 2001 mestaruusjoukkueessa pelasi suomalaishyökkääjä Ville Nieminen.

Kirsti Karttunen

STT

Kuvat: