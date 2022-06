Digitaalinen henkilöllisyystodistusuudistus etenee, ministerityöryhmä hyväksyi päälinjat – tavoitteena on, että henkilöllisyyden voi todistaa ensi vuonna kännykällä

Ensi vuonna henkilöllisyyden voi todennäköisesti todistaa digitaalisella henkilöllisyystodistuksella kännykkäsovelluksen kautta ainakin sähköisissä julkisissa palveluissa.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä hyväksyi torstaina henkilöllisyystodistusuudistuksen päälinjat. Samalla hyväksyttiin myös henkilötunnusuudistuksen pääpiirteet.

Digitaalisella henkilöllisyystodistuksella henkilöllisyyden voisi todistaa mobiilisovelluksen kautta älypuhelimella tai tabletilla.

Vaikka todistus on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuonna, valtiovarainministeriön ict-johtaja Jarkko Levasma muistuttaa, ettei joka puolella ole heti valmiuksia käyttää sitä.

Yksityisellä puolella todennäköisesti kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin se on laajasti käytössä, ja voi kestää jopa vuosia ennen kuin se on käytössä täydessä laajuudessa.

– Mutta julkisissa sähköisissä palveluissa sen käyttömahdollisuus on tarkoitus tulla Suomi.fi-tunnistuksen yhteyteen ensi vuonna, Levasma sanoo.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus olisi käytettävissä kännykkäsovelluksessa, ja sitä voisi käyttää sekä paikan päällä asioidessa että verkossa.

Henkilöllisyystodistussovelluksen lisäksi käyttöön ollaan ottamassa myös tarkistussovellus, jolla esimerkiksi yritys pystyisi tarkistamaan, onko digitaalinen henkilöllisyystodistus kunnossa.

Jatkossa voisi päättää aina, mitä tietoja jakaa

Ministeriöiden mukaan digitaalinen henkilöllisyystodistus mahdollistaa asiointitilanteessa nykyistä paremman yksityisyyden suojan ja tietosuojan. Levasma sanoo, että turvallisuutta lisää se, että jokainen digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttäjä voisi päättää, mitä tietoja asiointitilanteessa jakaa.

– Jatkossa voit päättää, jaatko henkilötunnuksen, kuvan vai pelkästään nimen. Käytännössä tällä hetkellä, kun tunnistaudut johonkin palveluun, palvelu saa perustiedot aina. Jatkossa sitä pystytään rajaamaan enemmän, Levasma sanoo.

Hän lisää, että digitaalista henkilöllisyystodistusta ei ole kenenkään pakko ottaa käyttöön. Myös passi ja henkilökortti säilyvät digitaalisen henkilöllisyystodistuksen rinnalla.

Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen saamisen edellytyksenä on voimassa oleva passi tai henkilökortti.

– Sähköisessä asioinnissa myöskään pankkitunnistautuminen ja mobiilivarmenteet eivät ole muutoksen yhteydessä katoamassa. On tulevaisuuden kysymys, kuinka paljon tämä valtaa tunnistautumista, Levasma sanoo.

Kun digitaalinen henkilöllisyystodistus on käytettävissä, se voidaan aktivoida samalla, kun hankkii uuden passin tai henkilökortin. Jos passi tai henkilökortti on voimassa, digitaalinen henkilöllisyystodistus voidaan aktivoida mobiilivarmenteen ja passin tai henkilökortin avulla ilman poliisilaitoksella käyntiä.

Sukupuolineutraaleja henkilötunnuksia aletaan myöntää 2027

Jotta digitaalinen henkilötunnus voidaan ottaa käyttöön, henkilötunnusjärjestelmä on menossa uusiksi. Uudistuksen tarkoitus on myös estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Sukupuolineutraali henkilötunnus ei muuta nykyisiä henkilötunnuksia, vaan se tulee käyttöön vuonna 2027 ja myönnetään sen jälkeen syntyville ja maahan muuttaville henkilöille.

Nykyisin henkilötunnuksen loppuosasta eli yksilönumerosta voi päätellä sukupuolen, jatkossa siis ei.

Henkilötunnusjärjestelmän muutosten on lisäksi tarkoitus nopeuttaa henkilötunnuksen myöntämistä ulkomaalaisille ja edistää siten työperäistä maahanmuuttoa.

– Monilla aloilla kärsitään tällä hetkellä osaajapulasta, ja yrityksillä on tarvetta ja halua rekrytoida ulkomaisia osaajia. Henkilötunnuksen aiempaa nopeamman myöntämisen yhtenä tavoitteena on edistää osaajien työperäistä maahanmuuttoa, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tiedotteessa.

Hallituksen on tarkoitus antaa digitaalista henkilöllisyyttä ja henkilötunnusjärjestelmää koskevat lakiesitykset eduskunnalle syksyllä.

Juttua on korjattu 25.6. klo 10.09. Jutusta on korjattu lausetta, jossa kerrottiin, miten henkilötunnuksesta voi päätellä sukupuolen. Nykyisin sen voi päätellä syntymäajan jälkeisestä yksilönumerosta, jatkossa ei.

Viivi Salminen

STT

