EKP lupaa vastata ”ei-toivottavan korkealla” pysyvään inflaatioon

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde sanoo pankin olevan valmis menemään niin pitkälle kuin tarvitsee, jotta inflaatio saadaan taltutettua noin kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Lagarde sanoi inflaation pysyvän ”ei-toivottavan korkealla”.

– Laukkaava inflaatio on suuri haaste, hän luonnehti keskuspankin rahapolitiikkakokouksessa Portugalin Sitrassa tiistaina.

Kuluttajahintojen nousu kiihtyi euroalueella toukokuussa 8,1 prosenttiin eli korkeammalle kuin koskaan yhteisvaluutan historiassa.

EKP odottaa kuitenkin edelleen, että euroalue väistää taantuman ja kasvuvauhti pysyy positiivisena.

EKP on ennakoinut nostavansa ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä heinäkuussa. Lagarde toisti EKP:n päätöksen, että se voi nostaa korkoja nopeammin ja mahdollisesti enemmän tulevaisuudessa, jos keskipitkän aikavälin hintavakausnäkymät pysyvät nykyisen kaltaisina tai heikkenevät.

Euroalueen kesäkuun inflaatioluvut on määrä julkaista perjantaina.

STT

