Ensimmäiset veronpalautukset tileille ensi viikon maanantaina

Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan tileille ensi viikon maanantaina 4. heinäkuuta, kertoo Verohallinto. Jäännösveron eli mätkyjen ensimmäinen eräpäivä on tämän viikon perjantaina 1. heinäkuuta.

Veronpalautuksia maksetaan heinäkuussa 183 000 asiakkaalle yhteensä 170 miljoonaa euroa. Mätkyjä tulee maksettavaksi heinäkuussa 89 000 asiakkaalle yhteensä 85 miljoonaa euroa.

Nyt on neljäs vuosi, kun palautukset ja mätkyt tulevat maksuun eri henkilöillä eri aikaan. Viimeiset saavat palautukset vasta joulukuussa. Eniten veronpalautuksia maksetaan elokuussa.

Verohallinto muistuttaa, että veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamusta.

Osalla maksupäivä on saattanut myös siirtyä myöhempään ajankohtaan kuin mitä alun perin on kerrottu. Syitä tälle voivat olla muun muassa esitäytetyn veroilmoituksen muuttaminen, veronpalautuksen käyttäminen verojen maksamiseen tai se, ettei tilinumero ole Verohallinnon tiedossa.

Verohallinto muistuttaakin tarkistamaan OmaVerosta, mille tilille palautukset ovat tulossa.

Jos tilinumeroa ei ole annettu, palautuksen saa rahalähetyksenä, jonka voi lunastaa Nordean kautta myöhemmin. Tällä hetkellä Verohallinnolta puuttuu tilinumerot 550 ihmiseltä, joille oltaisiin maksamassa palautuksia heinäkuussa. Elokuussa palautuksia saavilta tilinumeroita puuttuu vielä yli 28 000.

Verohallinto suosittelee myös, että jäännösveroa maksavat tilaisivat verkkopankistaan Verohallinnon e-laskut.

– Näin varmistat sen, että verot tulevat maksetuksi ajoissa, etkä joudu maksamaan viivästyskorkoja, neuvoo ylitarkastaja Juha Villman tiedotteessa.

Mira Kokko

STT

