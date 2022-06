Niinistö ennakoi keskustelua Erdoganin kanssa: ”En lähtisi olemaan optimisti tai pessimisti, katsotaan mistä kenkä todella puristaa”

Presidentti Sauli Niinistö kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Nato-keskusteluja Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä on käyty maanantaina virkamiestasolla. Niinistö sanoi, että neuvottelujen tahti on selvästi tiivistynyt.

– Kai se yleinen näkemys on, että jossain määrin ainakin keskustelu sujui paremmin, joka tarkoittanee sitä, että ymmärtämystä puolin ja toisin on tullut jossain määrin lisää, Niinistö sanoi ja lisäsi:

– Mutta en lähtisi tässä vaiheessa olemaan optimisti kuin pessimistikään, vaan tuohon iltapäivän keskusteluun, jossa siis presidentti (Recep Tayyip) Erdogan on mukana, lähdetään tietysti avoimin mielin katsomaan, mistä kenkä todella puristaa ja voidaanko sille jotakin tehdä, Niinistö sanoi.

Niinistö lisäsi myöhemmin, että laittaa toivonsa siihen, että keskustelu Erdoganin kanssa on hyvin avoin ja selkeä.

– Katsotaan, tavallaan niin kuin pelipöydissä sanotaan, kortit loppuun.

Niinistö vakuutti, ettei lainsäädäntöä ole tarkoitus muuttaa

Niinistö kertoi, että Suomessa tehty tuore Helsingin Sanomien Nato-gallup on hyvin tiedossa Madridissa. Niinistö vaikutti olevan hyvillään siitä, että Nato-kannatus oli yhä kasvamaan päin. Lisäksi Niinistö oli pannut merkille, että samat vastaajat olivat sitä mieltä, ettei Suomen pidä muuttaa lainsäädäntöään Turkin mahdollisten vaatimusten vuoksi.

– Tähän viimeksi mainittuun voin selvästi todeta, ettei sellaista tarkoitusta alkuunkaan olekaan. Itse asiassa meidän lainsäädäntömme, niin kuin olen monesti todennut, täysin vastaa käytäntöjä ja lainsäädäntöä muissa eurooppalaisissa, myös Nato-maissa. Olemme vähintään siellä keskiarvossa tai sanokaamme hyvin samankaltaisessa käyttäytymisessä.

Niinistö kertoi, että Suomeen ja Ruotsiin kohdistuu yhä ”aika yleisluontoisesti” Turkin virheellinen väittämä, että maat jotenkin suojelisivat terroristeja. Niinistö kertoi myös yleisluontoisesti neuvottelujen hankaluudesta.

– Tässä tekee myös tilanteemme hankalaksi se, ettei ole konkreettista osoitusta, että vastatkaa tähän tai tähän yksityiskohtaan. Se olisi huomattavasti helpompaa.

Madridissa puhutaan myös terrorismista yleisesti Turkin vaatimuksesta

Niinistö sanoi, että Madridin kokouksessa keskustellaan torstaina Turkin vaatimuksesta terrorismista, terroriuhasta ja sen torjunnasta.

– Se on minusta aika mielenkiintoinen tilanne. Tänään, ainakin minä, tulen ottamaan esiin sen, että terrorismi muuallakin kuin Turkissa on toki vakavasti otettava ja torjuttava ja että sitä pitää sitten yhdessä tehdä.

Niinistö tosin ilmoitti tilaisuuden loppuun, ettei tällä tietoa Suomi ole mukana torstain keskustelussa.

Niinistö tapaa Madridissa Erdoganin lisäksi myös monia muita valtioiden päämiehiä. Keskiviikkona Niinistö tapaa Espanjan kuningas Felipe VI:n, Kroatian presidentin Zoran Milanovicin ja Kanadan pääministeri Justin Trudeaun. Keskiviikoksi on suunniteltu myös Niinistön, Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin ja Britannian pääministeri Boris Johnsonin yhteinen tapaaminen.

Turkin presidentti Erdogan on kertonut tapaavansa Madridissa Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin joko tiistaina tai keskiviikkona.

Ville Väänänen

STT

