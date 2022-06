EU:n ympäristöministerit pääsivät sopuun ilmastopaketin useista kohdista: päästökauppa laajenee, autojen päästörajat tiukkenevat

Euroopan unionin ympäristöneuvosto on päässyt sopuun uuden ilmastopaketin keskeisimmistä lainsäädäntöehdotuksista, kertoo muun muassa Suomen ympäristöministeriö tiedotteessaan.

Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että Euroopan unioni on hyväksynyt aloitteen, joka päättäisi polttomoottorilla toimivien ajoneuvojen myynnin vuoteen 2035 mennessä alueella. Tämän tarkoitus on edistää unionin ilmastotavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että päästöjä tuotetaan vain niin paljon kuin niitä pystytään sitomaan.

Ympäristöministeriö sanoo, että neuvosto kannattaa henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidiraja-arvojen kiristämistä ja sen mukaan ehdotus ohjaa voimakkaasti sähkö- ja vetyautojen valmistukseen.

Suomen ministeriön tiedotteessa sanotaan, että vuonna 2035 diesel-, bensiini-, kaasu- ja lataushybridiautojen valmistus käytännössä loppuisi.

AFP kirjoittaa, että EU-maat suostuivat muun muassa Saksan ja Italian pyynnöstä harkitsemaan tulevaisuudessa vihreän valon näyttämistä vaihtoehtoisten teknologioiden käytölle, jos niillä voidaan saavuttaa kasvihuonekaasujen poistaminen. Tällaisia teknologioita voisivat olla synteettiset polttoaineet ja ladattavat hybridiautot.

”Suuri harppaus kohti ilmastoystävällistä EU:ta”

Ympäristöministeriön tiedotteessa kerrotaan, että unionin Luxemburgissa koolla olleet ympäristöministerit löysivät yhteisymmärryksen päästökaupan vahvistamisesta.

– Tänään otettiin suuri harppaus kohti ilmastoystävällistä EU:ta, kun ympäristöneuvosto sopi päästökaupan huomattavasta vahvistamisesta, Suomea neuvostossa edustanut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi ministeriön tiedotteessa.

Päästökauppaa esimerkiksi laajennetaan meriliikenteeseen sekä rakennuksiin ja tieliikenteeseen tietyiltä osin. Tiedotteen mukaan neuvoston yleisnäkemys myös tehostaa lentoliikenteen päästökauppaa.

Päästökaupassa on yksinkertaistetusti kyse kaupankäynnistä päästöoikeuksilla. Tähän asti päästökaupan piirissä ovat olleet suuret teollisuusyritykset ja energian tuottajat sekä EU:n lentoliikenne.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että ilmastotoimien sosiaalirahaston perustaminen etenee.

Milja Rämö

STT

