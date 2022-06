Zelenskyi puhui G7-huippukokouksessa, G7-maat lupaavat jatkavansa Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän jäsenmaat ovat luvanneet jatkuvan tukensa Ukrainalle. Maiden julkistamassa lausunnossa luvataan jatkaa taloudellisen, aseellisen ja diplomaattisen tuen antamista Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen.

Lausunnossa vaaditaan myös Venäjää sallimaan viljakuljetusten lähteminen Ukrainasta, jotta maailmanlaajuinen elintarvikekriisi ei pahenisi.

G7-maiden johtajat ilmaisivat lausunnossa vakavan huolensa Venäjän suunnitelmista toimittaa tulevina kuukausina Valko-Venäjälle ohjuksia, jotka kykenevät kuljettamaan ydinkärkiä. Lausunnossa Venäjää kehotetaan toimimaan vastuullisesti ja maltillisesti.

G7-maiden johtajat ovat kokoustaneet Saksan Baijerissa.

Zelenskyi pyysi G7-maita tekemään kaikkensa sodan lopettamiseksi vuoden loppuun mennessä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehotti tänään G7-maiden johtajia tekemään kaikkensa Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi ennen tämän vuoden loppua. Nimettömänä pysyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle.

Talviolosuhteet tekisivät puolustussodankäynnistä Ukrainan joukoille vaikeaa. Talven yli jatkuva sota voisi myös todennäköisemmin levitä laajemmalle alueelle, Zelenskyin kerrotaan sanoneen.

Zelenskyin kerrotaan myös pyytäneen G7-maiden johtajia tehostamaan Venäjän vastaisia pakotteita.

Zelenskyi puhui tänään G7-johtajien kanssa etäyhteydellä.

Lisäpakotteita Venäjän sotateollisuutta vastaan, venäläiselle öljylle halutaan hintakatto

G7-ryhmä sopi aiemmin tänään uusista pakotteista Venäjän sotateollisuutta vastaan. Valkoisen talon mukaan päätöksen tavoitteena on vaikeuttaa entisestään venäläisten pääsyä käsiksi länsimaiseen teknologiaan ja estää maata uusimasta Ukrainassa kulunutta sotakalustoaan.

Valkoisen talon mukaan G7-johtajat päättivät myös pyrkiä siihen, että venäläisille tuotteille asetetuista korkeammista tulleista kerätyt rahat kanavoidaan Ukrainan auttamiseen.

Amerikkalaisen virkamieslähteen mukaan G7-maat olisivat myös edistyneen keskusteluissa, joiden tavoitteena on asettaa Venäjän öljylle hintakatto, jottei maa voisi rahoittaa hyökkäyssotaansa öljyä viemällä. Energianvienti on Venäjän talouden tukijalka, ja monet länsimaat ovat hyvin riippuvaisia venäläisestä öljystä ja kaasusta.

Öljyn hintakaton ajatuksena on luoda tilanne, jossa tuojat eivät suostu maksamaan tiettyä hintaa enemmän venäläisestä öljystä. Oletuksena on, ettei Venäjällä ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä tilanne.

Hintakaton asettamalla länsimaat haluaisivat saavuttaa yhtä aikaa kaksi tavoitetta: rajoittaa Venäjän mahdollisuutta rahoittaa sotaansa ja samalla vaimentaa vaikutuksia ennätysinflaatiosta kärsivien länsimaiden omille talouksille.

STT

Kuvat: