Heliövaara ja Glasspool väijyvät ennakkosuosikkien takana Wimbledon-menestystä – ”Aika upea kehitys on tapahtunut vuodessa”

Tenniksen miesten nelinpelin maailmanlistalla vahvassa nosteessa oleva Harri Heliövaara palaa innolla Lontoossa pelattavaan grand slam -perinneturnaus Wimbledoniin. Heliövaara ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspool ylsivät viime vuoden Wimbledonissa kolmannelle kierrokselle, vaikka kyseessä oli kaksikon ensimmäinen yhteinen grand slam -kokemus.

Tämän vuoden turnauksessa 15:nneksi sijoitettu pari kohtaa avauskierroksella Ranskan Hugo Gastonin ja Italian Lorenzo Musettin.

– Kyllähän viime vuoden Wimbledon oli meille jonkinlainen käänteentekevä kohta. Pystyimme pelaamaan maailman parhaiden kanssa ja silloin tuntui, että olen tehnyt nelinpeliurallani oikeita päätöksiä, ATP-rankingissa sijalle 32 noussut Heliövaara pohdiskeli turnauksen alla.

– Vuosi on sieltä saakka ollut mahtava, varsinkin tämä kevät ja alkukesä. Nyt olemme sijoitettuna parina mukana, kun viime vuonna pääsimme mukaan villillä kortilla. Aika upea kehitys on tapahtunut vuodessa.

Optimivalmistautuminen

Pitkän tauon tenniksestä 2010-luvulla pitänyt Heliövaara, 33, ja reilut neljä vuotta suomalaista nuorempi Glasspool väläyttivät hiljattain nurmipelipotentiaaliaan Lontoon Queen’s Clubilla, jossa kaksikko ei hävinnyt syöttövuoroaan kertaakaan. Pari taipui ensimmäisessä ATP500-tason turnausfinaalissaan niukasti Kroatian Nikola Mekticille ja Mate Pavicille, jotka ovat hallitsevia Wimbledon-voittajia.

– Voitimme siellä muun muassa maailman ykkösparin (Rajeev Ramin ja Joe Salisburyn), ja saimme sen jälkeen Eastbournessakin kuitenkin yhden voiton. Oli myös ehkä ihan hyvä asia, että saimme pari päivää huilia ennen Wimbledonia, Heliövaara totesi.

– Valmistautumisen suhteen olemme luultavasti aika lähellä optimitilannetta. Olemme saaneet paljon matseja ja hyvää itseluottamusta, mutta olemme ehtineet myös harjoitella.

Toukokuun lopulla Heliövaara ja Glasspool ylsivät puolivälieriin Ranskan avointen massakentillä.

Ruusuvuoren kaaviossa tuttuja miehiä

Miesten kaksinpelirankingissa 50 parhaan joukkoon murtautunut Emil Ruusuvuori sai Wimbledoniin suotuisan kaavion, jossa on paljon tuttuja vastustajia.

Ruusuvuori kohtaa avauskierroksella Japanin Yoshihito Nishiokan, jonka hän on kaatanut urallaan jo kahdesti. Toisella kierroksella vastaan asettuisi joko hollantilainen Botic van de Zandschulp tai espanjalaiskonkari Feliciano Lopez, jotka Ruusuvuori on myös hiljattain voittanut.

Jos Ruusuvuori etenee ensimmäistä kertaa urallaan grand slam -turnauksen kolmannelle kierrokselle, vastustaja olisi todennäköisimmin Wimbledon-finalisti ja US Open -mestari Marin Cilic, joka kukisti Ruusuvuoren Queen’s Clubilla kahdessa tiukassa erässä.

Maailmanlistan kärki ja Federer poissa

Miesten kaksinpelin suurin suosikki on turnauksen hallitseva mestari ja ykkössijoitettu Novak Djokovic, jolle Wimbledon on luultavasti kauden viimeinen grand slam -turnaus. Djokovic ei ole aikeissa ottaa koronarokotteita, mikä estänee serbialaisen pelit US Openissa.

Djokovicin haastajan viittaa on asetettu esimerkiksi viime vuoden italialaisfinalisti Matteo Berrettinin harteille. Grand slam -ennätysmies Rafael Nadalin pelikunto nurmella on arvoitus.

Miesten maailmanlistan kärkikaksikko Daniil Medvedev ja loukkaantumisesta toipuva Alexander Zverev on turnauksesta poissa. Niin myös Roger Federer, joka on ensimmäistä kertaa sivussa Wimbledonista vuoden 1999 turnausdebyyttinsä jälkeen.

Naisten kaksinpelissä suuri mielenkiinto kohdistuu lajisuuruus Serena Williamsiin, joka palaa kaksinpelikentille vuoden tauon jälkeen. Ykkössijoitettu Puolan Iga Swiatek pyrkii venyttämään Lontoossa huimaa 35 otteluvoiton putkeaan.

Wimbledon antoi Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajille porttikiellon

Tenniskauden nurmiklassikko Wimbledon alkaa Lontoossa maanantaina epätavallisissa tunnelmissa, sillä isot lajimaat Venäjä ja Valko-Venäjä loistavat kauden kolmannesta grand slam -turnauksesta poissaolollaan.

Wimbledonin järjestäjät tekivät lajin piirissä poikkeuksellisen ratkaisun ja sulkivat maiden pelaajat arvoturnauksen ulkopuolelle Ukrainan sodan eskaloitumisen seurauksena. Lajin ammattilaisjärjestöt ATP ja WTA reagoivat, eikä tämän vuoden Wimbledonissa ole jaossa rankingpisteitä.

Rankingpäätös on herättänyt pelaajissa arvostelua. Viime vuoden turnauksen menestyneimmät pelaajat menettävät pisteitä eniten, kun kilpailun rankingpisteet vanhenevat.

Viime vuonna Wimbledonin kaksinpelifinaaliin yltänyt Matteo Berrettini kritisoi kattojärjestöjä liian hätiköidystä päätöksestä. Italialainen putoaa Wimbledonin jälkeen miesten maailmanlistalla varmuudella alemmas.

– Tämä on suurin päätös, jonka ATP on tehnyt suunnilleen 20 vuoteen. Toivon, että tämä olisi hoidettu eri tavalla. Kukaan ei kysynyt asiasta pelaajien mielipidettä. Tämä ei ole reilua, mutta ymmärrän, että kyse on monimutkaisesta tilanteesta, Berrettini sanoi BBC:n mukaan.

Venäläinen Daniil Medvedev vahvistaa ironisesti pelaamattakin maailmanlistan ykkössijaansa esimerkiksi Novak Djokoviciin verrattuna, sillä hän putosi viime vuoden Wimbledonissa jo neljännellä kierroksella. Djokovic menettää 2 000 rankingpistettä turnauksen hallitsevana mestarina.

Venäläispelaaja vaihtoi kansalaisuutta

Wimbledonin turnausjohtaja Sally Bolton piti venäläisten ja valkovenäläisten turnauskieltoa oikeana päätöksenä ja moitti kattojärjestöjen rankinglinjausta ”suhteettomaksi”.

– Tekemämme päätös oli oikea, mutta olemme erittäin pahoillamme sen vaikutuksesta yksittäisiin pelaajiin, Bolton sanoi BBC:lle.

Venäläispelaajista Natela Dzalamidze päätti kiertää pelikieltoa. Naisten nelinpelin maailmanlistalla sijalla 45 oleva Dzalamidze edustaa Wimbledonissa kansalaisuuden vaihtamisen jälkeen Georgiaa ja pelaa turnauksessa serbialaisen Aleksandra Krunicin parina.

https://www.bbc.com/sport/tennis/61712490

https://www.bbc.com/sport/tennis/61916840

Paavali Pastila, Helen Scott-Smith

STT

Kuvat: