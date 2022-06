Heliövaaralla helppo avausottelu Wimbledonissa – ”keskityttiin olennaiseen ja pidettiin pakka kasassa”

Harri Heliövaara ja hänen britannialainen peliparinsa Lloyd Glasspool etenivät vakuuttavasti toiselle kierrokselle Wimbledonin nelinpelissä.

Kaksikko kaatoi italialaisranskalaisen parin Lorenzo Musettin ja Hugo Gastonin suoraan kolmessa erässä lukemin 6-3, 6-3, 6-4.

Heliövaaran mukaan avausottelu meni juuri niin kuin kaksikko halusi.

– Selkeä vakuuttava voitto, sitä lähdettiin hakemaan. Ei juurikaan väsytä tällaisen matsin jälkeen. Päinvastoin, itseluottamus kasvaa. Jos tulevat matsit menee samalla lailla, niin ollaan aika tyytyväisiä, Heliövaara kommentoi STT:lle ottelun jälkimainingeissa.

Nurmikentällä syöttöpeli on tärkeämpää kuin muilla alustoilla, ja siinä Heliövaara ja Glasspool olivat keskiviikkona etevämpiä.

He syöttivät kuusi ässää, kun vastustajat eivät yhtäkään. Sen sijaan he sortuivat kolmeen kaksoisvirheeseen, eikä syötönmurtojakaan Musetti-Gaston-parille livennyt.

Wimbledonissa miehet pelaavat poikkeuksellisesti myös nelinpelissä paras viidestä -systeemillä.

Heliövaara: Tunnelma hyvin erilainen kuin viime vuonna

Heliövaara pareineen on ollut lähiaikoina hyvässä vireessä. Kuukausi sitten Ranskan avoimissa he ylsivät puolivälieriin, jonka jälkeen Lontoon ATP-turnauksessa nurmella aina loppuotteluun saakka.

Heliövaara-Glasspool on sijoitettu turnauksessa 15:ksi.

Suomalaisen mukaan tunnelma on hyvin erilainen kuin viime vuonna, joka oli Heliövaaralle ensimmäinen kerta grand slam -pääsarjassa.

Tuolloin kaikki oli hänen mukaansa uutta. Muilta kentiltä kuului Heliövaaran mukaan yleisön pauhu ja mies muistelee miettineensä, pystyykö ottelun tiimellyksessä keskittymään olennaiseen.

– Silloin pelattiin fantastinen ottelu, avausmatsi, Heliövaara kuitenkin muistelee.

– Nyt hyvin erilaiset lähtökohdat, mutta sanoisin, että me oltiin nyt vielä parempia. Me oikeasti keskityttiin olennaiseen ja pidettiin pakka kasassa, hän lisää tuoreesta suorituksesta.

Aamun sateet tekivät päivästä todella pitkän

Keskiviikkoaamun sateiden myötä päivästä tuli Heliövaaran mukaan todella pitkä.

– Kyllä silti piti tulla ajoissa paikalle, kun ei tiennyt tietysti, että pelit alkaa myöhässä, hän jatkaa.

Paikan päällä on ollut myös hänen mukaansa varsin tuulista monta päivää putkeen, mikä tuo omat haasteensa pelaamiseen.

– Ehkä voi sanoa, että onneksi on ollut monta päivää tuulista, että siinä mielessä nyt ne olosuhteet tuntuivat samalta kuin harjoituksissa, hän kuitenkin lisää.

– Kivahan tuossa on pelata, ei tuossa voi huonosti pelata, kun pääsee tommosille kentille.

Toisella kierroksella vastaan asettuu joko meksikolaiskolumbialainen duo Miguel Angel Reyes-Varela-Nicolas Barrientos tai yhdysvaltalainen William Blumberg parinaan kaksinpelin kolmossijoitettu Norjan Casper Ruud, joka kärsi keskiviikkona shokkitappion taksinpelin toisen kierroksen ottelussaan Ugo Humbertia vastaan.

Heliövaaralla ei ollut avausottelunsa jälkeen tarjota vielä tarkkaa analyysia tulevasta kohtaamisesta, sillä tulevat vastustajat pelaavat vasta torstaina.

– Mutta nythän on hyvä paikka katsoa huomenna, mitä siellä tapahtuu, hän kommentoi keskiviikkoiltana.

Topias Mikkonen, Helen Scott-Smith, Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: