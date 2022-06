Heliövaaralla helppo avausottelu Wimbledonissa

Harri Heliövaara ja hänen britannialainen peliparinsa Lloyd Glasspool etenivät vakuuttavasti toiselle kierrokselle Wimbledonin nelinpelissä.

Kaksikko kaatoi italialaisranskalaisen parin Lorenzo Musetti-Hugo Gaston suoraan kolmessa erässä lukemin 6-3, 6-3, 6-4.

Nurmikentällä syöttöpeli on tärkeämpää kuin muilla alustoilla, ja siinä Heliövaara-Glasspool olivat keskiviikkona etevämpiä.

He syöttivät kuusi ässää, kun vastustajat eivät yhtäkään. Sen sijaan he sortuivat kolmeen kaksoisvirheeseen, eikä syötönmurtojakaan Musetti-Gaston-parille livennyt.

Wimbledonissa miehet pelaavat poikkeuksellisesti myös nelinpelissä paras viidestä -systeemillä.

Heliövaara pareineen on ollut lähiaikoina hyvässä vireessä. Kuukausi sitten Ranskan avoimissa he ylsivät puolivälieriin, jonka jälkeen Lontoon ATP-turnauksessa nurmella aina loppuotteluun saakka.

Heliövaara-Glasspool on sijoitettu turnauksessa 15:ksi.

Toisella kierroksella vastaan asettuu joko meksikolaiskolumbialainen duo Miguel Angel Reyes-Varela-Nicolas Barrientos tai yhdysvaltalainen William Blumber parinaan kaksinpelin kolmossijoitettu Norjan Casper Ruud, joka kärsi keskiviikkona shokkitappion toisen kierroksen ottelussan Ugo Humbertia vastaan.

Topias Mikkonen

STT

