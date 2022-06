Helle jatkuu myös tällä viikolla

Helteet jatkuvat tällä viikolla koko maassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan sade- ja ukkoskuuroja on odotettavissa tänään maan itä- ja pohjoisosassa. Jatkuvat helteet lisäävät ukkosen mahdollisuutta koko maassa.

Forecan mukaan lämmin sää jatkuu koko viikon ja helleraja ylittyy päivittäin laajoilla alueilla. Korkeimmillaan Foreca ennustaa alkavalle viikolle jopa 30-33 asteen lämpötiloja.

Viikon keskilämpötila on 4-7 astetta keskimääräistä korkeampi.

Myös yölämpötilat pysyttelevät korkeina. Trooppisia eli vähintään 20 lämpöasteen öitä on odotettavissa etenkin järvialueilla.

https://www.foreca.fi/kuukausiennuste

STT

