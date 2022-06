Helle paahtaa tänään yhä kuumempana – erittäin tukalan helteen varoitukset laajenevat idästä Etelä-Suomeen

Juhannusviikonlopun helteisen sään odotetaan jatkuvan Suomessa tänään vielä lauantaitakin lämpimämpänä, ennakoi Ilmatieteen laitos.

Päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila kertoi lauantaina pitävänsä mahdollisena, että 31 asteen raja menee sunnuntaina rikki. Lauantaina mitattiin Kuopiossa tämän kesän toistaiseksi korkein lämpötila 30,5 astetta.

Ilmatieteen laitos on antanut sunnuntaille hellevaroituksen lähes koko maahan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Lisäksi erittäin tukalan helteen varoitus laajenee Itä-Suomesta maan eteläisiin maakuntiin Varsinais-Suomea ja Ahvenanmaata myöten.

Metsäpalovaroitus on sunnuntaina voimassa kaikkialla Suomessa paitsi Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Maan pohjoisosissa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmetä sunnuntaina rankkasateisia ukkoskuuroja.

2000-luvun kuumin juhannus

Juhannusviikonloppu on ollut Suomessa poikkeuksellisen lämmin. Jylhä-Ollila arvioi lauantaina, että kyseessä on 2000-luvun lämpimin juhannus. Lauantaina 30 asteen raja meni rikki Kuopion lisäksi Liperissä, Ilomantsissa ja Juuassa. Yhtä korkeita lämpötiloja on juhannusviikonloppuna mitattu viimeksi vuonna 1999.

Kaikkien aikojen korkein juhannuslämpötila on mitattu vuonna 1935 Ähtärissä. Tuolloin kesäkuun 24:ntenä mitattiin 33,8 astetta, ja se on myös kesäkuun lämpöennätys.

