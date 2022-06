Kone myy Venäjän liiketoimintonsa paikalliselle johdolle – myös Ponsse myy Venäjän ja Valko-Venäjän palveluista vastanneen tytäryhtiönsä

Kaksi suomalaista yhtiötä on jälleen poistumassa Venäjältä maan Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena. Monet länsimaiset yritykset ovat etsineet keinoja poistua Venäjältä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa.

Hissiyhtiö Kone kertoo myyvänsä Venäjän liiketoimintonsa paikalliselle johdolle. Osakekauppasopimus on allekirjoitettu, mutta kaupan toteutuminen vaatii vielä venäläisten viranomaisten hyväksynnän. Kone ei julkista kauppasummaa.

Kaupan odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Koneen brändin käyttö ei kuulu suunniteltuun kauppaan, mutta kaupan toteutumisen jälkeen yhtiö toimittaa Venäjälle varaosia kolme kuukautta kestävän siirtymäkauden ajan.

Venäjän osuus Koneen liikevaihdosta on alle prosentti.

Venäjän ja Valko-Venäjän osuus noin viidennes Ponssen liikevaihdosta

Metsäkoneita valmistava Ponsse myy Venäjän ja Valko-Venäjän palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen. Yhtiö kertoo allekirjoittaneensa tänään kauppakirjan, jonka mukaan Ponssen Venäjän liiketoiminta siirtyy OOO Bisonin omistukseen kaupan edellytysten täytyttyä.

OOO Bisonin omistaa Aleksei Voronkevitsh, jonka johtama Dormashimport on vastannut Ponssen metsäkoneiden jälleenmyynnistä Venäjän itäosissa vuodesta 2007.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Viime vuoden tilinpäätöksestä laskettuna Venäjän ja Valko-Venäjän myynnin osuus on ollut noin viidennes Ponssen liikevaihdosta.

Muutosneuvottelut alkoivat

Aiemmin Ponsse kertoi aloittavansa kesäkuun 13. päivänä yt-neuvottelut, joiden tarkoituksena on neuvotella henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista. Yhteistoimintalain uudistuksen myötä yt-neuvotteluita kutsutaan nykyään muutosneuvotteluiksi. Menettelytavat ovat pääpiirteittäin vastaavia.

Yhtiön mukaan henkilöstön vähennystarpeet liittyvät muun muassa Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja siitä aiheutuneeseen Venäjän viennin pysähtymiseen.

Ponssen Venäjän ja Valko-Venäjän vienti- ja palvelutoiminnot keskeytyivät 2. maaliskuuta.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: