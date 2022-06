HS:n kysely: Enemmistö suomalaisista ei halua Suomen taipuvan Turkin ehtoihin Nato-jäsenyydelle, jos vaatimuksena lakimuutokset tai periaatteista tinkiminen

Helsingin Sanomien tuoreen mielipidekyselyn mukaan selvä enemmistö suomalaisista ei halua Suomen muuttavan lakejaan tai tinkivän periaatteistaan, jotta Turkin asettamat ehdot Suomen Nato-jäsenyydelle täyttyisivät. Näin katsoo 70 prosenttia suomalaisista, kun 14 prosenttia katsoo mahdolliseksi sen, että Suomi voisi joustaa. 17 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään kysymykseen.

Nato-jäsenyyden kannatus on noussut HS:n kyselyn mukaan ennätykselliseen 79 prosenttiin, kun toukokuun kyselyssä jäsenyyttä kannatti 73 prosenttia suomalaisista. Suomen Nato-jäsenyyttä vastustaa 11 prosenttia suomalaisista, ja 10 prosenttia ei osaa sanoa mielipidettään.

Nato-jäsenyyden kannatus on kohonnut liki kaikissa väestöryhmissä, mutta kannatuksen kasvua selittää epävarmojen osuuden pieneneminen.

Kantar TNS:n toteuttamassa kyselyssä oli runsas tuhat vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

