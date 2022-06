Huostassa olevien lasten määrä väheni viime vuonna, mutta lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyi

Huostassa olevien lasten määrä väheni viime vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tämä johtuu siitä, että uusien huostaanottojen määrä on vähentynyt. Määrä väheni viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin.

– Uusien huostaanottojen väheneminen kertoo toivottavasti siitä, että muilla tukimuodoilla on pystytty auttamaan lapsia ja perheitä aiemmin ja harvempi tilanne on kärjistynyt sellaiseksi, että huostaanottoa tarvitaan, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka tiedotteessa.

Uusien huostaanottojen väheneminen koski tasaisesti kaikkia ikäryhmiä.

Myös kiireelliset sijoitukset vähenivät edellisestä vuodesta. Viime vuonna sijoitettiin kiireellisesti 4 503 lasta. Kiireellinen sijoitus on tarkoitettu ensisijaisesti lyhytkestoiseksi.

Sen sijaan sekä uusien lastensuojeluilmoitusten määrä että ilmoituksen kohteena olevien lasten määrä kasvoi viime vuonna. Molempien määrä kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2020.

Lastensuojeluilmoitus tehtiin viime vuonna noin 94 000 lapsesta. Keskimäärin yhtä lasta kohti tehtiin 1,9 ilmoitusta.

Yli puolet oli sijoitettu perheisiin

Huostaanotot ovat lasten ja nuorten pitkäaikaisia sijoituksia kodin ulkopuolelle. Kaikkiaan huostaan otettuna oli viime vuoden aikana joka sadas alaikäinen, eli yli 11 000 lasta. Mukana ovat myös vuoden aikana 18 vuotta täyttäneet.

Viime vuoden lopussa huostassa olevista lapsista yli puolet oli sijoitettu perhehoitoon. Heistä 14 prosenttia oli sijoitettu sukulais- tai läheisperheisiin.

Lastensuojelulain mukaan lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa.

Sijoitusmuodot vaihtelevat huomattavasti lapsen iän mukaan. Alle 6-vuotiaista lähes kaikki olivat sijoitettuna perhesijoitukseen, kun taas 16-17-vuotiaista yli puolet oli sijoitettuna laitokseen.

20 vuoden aikajänteellä vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä on kasvanut huomattavasti. Etenkin nuoria on ollut huostassa aiempaa enemmän, vaikka määrät ovatkin välillä laskeneet hetkellisesti.

Emmi Tilvis

STT

