Syyttäjä aloittanut virkarikostutkinnan Itä-Uudenmaan poliisin salailusta – poliisilaitos kieltäytynyt luovuttamasta julkisia asiakirjoja IS:n toimittajalle

Itä-Uudenmaan poliisin harjoittamasta salailusta on aloitettu virkarikostutkinta. Kyse on Ilta-Sanomien toimittajan pyytämistä julkisista asiakirjoista, joita poliisilaitos on kieltäytynyt luovuttamasta.

Tutkinnasta ensin kertoneen Ilta-Sanomien mukaan toimittaja oli pyytänyt kahden poliisimiehen nimikirjaotteet, jotka lähtökohtaisesti ovat julkisia. Niiden julkisuudesta on kaksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä.

Epäilty rikosnimike on virkavelvollisuuden rikkominen. Siitä epäillään kolmea virkamiestä. Esitutkinnan tekevä erikoissyyttäjä Tarmo Tanner sanoo, että esitutkinta kynnyksen ylittyminen liittyy asiakirjajulkisuuteen liittyvään yleiseen etuun. Käytännössä kyse on kansalaisten tiedonsaantioikeudesta.

– Se on katsottu niin tärkeäksi, että on katsottu syytä epäillä rikosta, Tanner sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa tavoitteena on saada tutkinta valmiiksi kesän aikana. Hän ei tarkemmin kommentoi, missä asemassa rikoksesta epäillyt virkamiehet ovat.

