Ison rahan tuojat katosivat

Globaali maailma jakaa tylysti voittoja ja häviöitä. Viime vuosina häviäjän kaavun on joutunut ansiottaan pukemaan matkailu- ja ravintola-ala. Lapin matkailussa nämä nivoutuvat lisäksi hyvin pitkälle yhteen.

Koronapandemian alku katkaisi Lapissa hyvin vauhtiin päässeen matkailuboomin, jossa alettiin paikoittain – muun muassa Levillä, Ylläksellä, Saariselällä ja Rovaniemellä – olla saavuttamassa sitä kuuluisaa kriittistä pistettä. Tai tässä tapauksessa lumipalloefektiä, joka vyöryessään omalla painovoimallaan lisää edelleen kokoaan ja vaikutustaan lähiympäristössä.

Koronan alkaessa jo helpottaa ja matkailualan alkaessa osoittaa lupaavia uuden nousun merkkejä hyökkäsi Venäjä Ukrainaan. Sota Euroopassa toi uuden hidasteen ja idän suuntaan suoranaisen matkailullisen esteen.

Kumpikin vitsaus näkyy etenkin Lapin matkakohteissa, mutta myös laajalti muualla maassa. Huomionarvoista on, että kriisit ovat tiputtaneet sekä venäläiset että kiinalaiset pois Suomen matkailuyrittäjien asiakkaista. Harmillisinta on, että molemmat asiakasryhmät ovat olleet juuri niitä, jotka ovat kuluttaneet lomillaan eniten euroja per päivä.

Vuosina 2018–2019 yksin venäläisten yöpymisiä oli yli 800 000 vuodessa. Nyt venäläisturistit on käytännössä menetetty, todennäköisesti pitkäksi aikaa.

Kotimaisen matkailun kasvu on osin korvannut koronapysäytyksen sekä venäläisturistien kadon aiheuttamaa notkahdusta.

Sotatilasta johtuvan lentokiellon takia myös runsaasti rahaa käyttävien kiinalaisturistien matka Suomeen on hankaloitunut. Venäjän yli ei saa lentää, eikä kukaan tiedä, kuinka kauan lentokielto pysyy voimassa.

Toisaalta Kiinassa vallitsevan tiukan koronakurin takia maan kansalaisten matkustaminen on muutenkin pahasti jäissä.

Vielä joulukuussa 2019 eniten matkailijoita Suomeen saapui Venäjältä, Saksasta, Britanniasta, Ruotsista ja Kiinasta.

Nyt ulkomaisten Suomeen saapuvien matkailijoiden kärkiviisikko on mennyt uusiksi. Eniten matkailijoita saapuu Britanniasta ja toiseksi eniten Alankomaista. Kolmostilaa pitävät norjalaiset.

Naapurimaa Ruotsi on hyvässä kasvussa, ja trendiä varmasti avittaa naapurusten yhteinen taival kohti Natoa. Esimerkiksi huhtikuussa ruotsalaiset muodostivat suurimman ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmän.

Jää nähtäväksi, millainen vaikutus Suomen laajasti uutisoidulla Nato-jäsenhakemuksella on esimerkiksi pohjoisamerikkalaisiin turisteihin. Voittaako uteliaisuus Venäjän läheisyyden pelon?