Itämeri-paneelin puheenjohtaja: Fosforikuormitus Itämeressä yhä korkealla, merenhoidon tavoitetta ei saavuteta 2027 mennessä

Itämeren fosforikuormitus on edelleen korkealla tasolla, vaikka kuormitus on alentunut 1980-luvulta asti, sanoo Itämeri-paneelin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila.

Fosfori on merkittävä syy Itämeren rehevöitymiselle.

Knuuttilan mukaan Itämeren rehevöitymiselle EU:n direktiivissä tavoitteeksi asetettua meren tilan hyvää tasoa ei Knuuttilan mukaan saavuteta merenhoidon tavoitevuoteen 2027 mennessä.

Ympäristöministeriön tiedotustilaisuudessa Knuuttila kertoi, että Suomessa pitää ottaa käyttöön entistä tehokkaampia keinoja kuormituksen vähentämiseksi.

STT

Kuvat: