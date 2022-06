Kalajoen ja Iisalmen kadonneet löytyivät hukkuneina – juhannuksen aikana hukkunut yhteensä neljä ihmistä

Etsintätehtävät ovat pitäneet pelastusviranomaisia kiireisinä eri puolella Suomea juhannuksena.

Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella kadonnut kalastaja löytyi neljän aikaan juhannuspäivänä hukkuneena. Kalastajaa oli etsitty perjantai-iltapäivästä lähtien, kun Kalajoen keskeltä löytyi ankkuroituna ollut kalastusvene tyhjillään. Hukkuneen veneilijän löysi vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan etsintävene läheltä tyhjänä löytynyttä venettä.

Rikoskomisario Eeva Törmänen Oulun poliisilaitokselta kertoi STT:lle, että etsintöihin osallistui Kalajoella lauantaina muun muassa poliisin sekä Vapepan henkilöstöä. Poliisi tiedotti jo aiemmin epäilevänsä, että kalastaja on hukkunut.

Iisalmessa Pohjois-Savossa kadonnut ihminen löytyi niin ikään hukkuneena, kertoi poliisi kuuden aikaan lauantaina. Sukeltaja löysi vainajan noin 18 metrin päästä rannasta. Pelastuslaitos aloitti veden pinnan alle vajonneen etsinnät Koljonvirrasta ennen kello 13:a.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuolemansyyntutkintana.

Länsi-Suomen merivartiostolla oli lauantaina iltapäivällä hälytys Leikluodon lähelle Varsinais-Suomeen Taivassaloon, koska veneen nähtiin vajonneen pinnan alle. Pelastustehtävä kuitenkin päätettiin kello 14.30:een mennessä, koska vene oli merivartioston mukaan todennäköisesti tyhjänä.

Viranomaiset olivat lauantain alkuiltaan mennessä ilmoittaneet yhteensä neljästä juhannuksena hukkuneesta ihmisestä Suomessa. Yksi ihminen hukkui juhannusaattona Laukaassa Keski-Suomessa ja toinen niin ikään perjantaina Ristijärvellä Kainuussa. Laukaan hukkuneesta poliisi on sanonut kertovansa myöhemmin tarkempia tietoja.

Parikkalassa paloi navetta, 20-30 nautaa jäi sisälle

Parikkalassa on palanut eläinsuoja, jonka sisälle on jäänyt 20-30 nautaa, kertoo Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Palava rakennus on kooltaan noin 1 000 neliötä. Pelastuslaitos pelasti osan eläimistä, mutta nautojen kokonaismäärä ei ollut vielä selvillä.

Rakennus tuhoutuu palossa kokonaan, pelastuslaitos kertoo. Henkilövahinkoja palo ei pelastuslaitoksen mukaan aiheutunut.

Hälytys palosta tuli iltapäivällä neljän aikoihin. Palo oli kello kuuden aikaan hallinnassa.

Virkavallan juhannusaatto oli kiireinen

Poliisilaitokset eri puolella Suomea ovat kertoneet, että perjantai oli tehtävämäärissä vilkas. Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisilla oli aaton ja yön aikana yhteensä lähes 600 tehtävää. Tehtävämäärä pysyi kutakuinkin samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Poliisin mukaan Satakunnassa Raumalla käynnissä oleva Raumanmeren juhannusfestivaali ei ole aiheuttanut juurikaan hälytystehtäviä.

Itä-Suomen poliisilaitokselle aattojuhlinta teetti yli 400 hälytystehtävää. Myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella poliisilla oli juhannusaattoillan ja yön aikana lähes 400 tehtävää.

Poliisilaitosten mukaan suurin osa tehtävistä on liittynyt rattijuopumuksiin, pahoinpitelyihin ja häiriökäyttäytymiseen.

Länsi-Suomen merivartiostolla puolestaan oli juhannusaattona 15 meripelastustehtävää. Suomenlahden merivartiostolla meripelastus- tai avustustehtäviä oli kaikkiaan 11 kappaletta.

Liki 12 000 hätäpuhelua

Yleiseen hätänumeroon tehtiin juhannusaattona yhteensä 11 700 hätäilmoitusta, Hätäkeskuslaitos kertoo viestipalvelu Twitterissä. Tehtävistä puolet välitettiin ensihoidolle, noin kaksi viidesosaa poliisille ja loput pelastuslaitoksille sekä sosiaalipäivystykseen.

Eniten ilmoituksia hätänumeroon tehtiin päihtyneistä henkilöistä, ilkivallasta, häiriökäyttäytymisestä, kaatumisista ja sairastumisista.

Hätäilmoituksia tehtiin kutakuinkin yhtä paljon kuin kahtena edellisenä juhannusaattona.

Markku Uhari, Eetu Halonen, Tuukka Tervonen

STT

