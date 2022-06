Salon liikunnanohjaaja ja nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) kutsui äijäporukan seuraamaan jalkapallon MM-kisoja takapihalleen kesällä 2018.

Pelin jälkeen porukka jämähti katsomaan televisiosta kahvakuulaa, joka oli osa SM-viikon lajitarjontaa.

– Mielenkiintoni heräsi, että mikäs tämä on. Tulin seuraavalla viikolla lomilta töihin ja aloin selvittää asiaa. Soitin järjestäjälle, että Salo olisi kiinnostunut viikon järjestämisestä, Nikkanen kertoo.

Tapahtumat alkoivat vyöryä eteenpäin. Nikkasen esimies, vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska näytti vihreää valoa, ja poliittisilta päättäjiltä saatiin lupa SM-viikon hakemiseksi.

Työn tuloksista nautitaan seuraavat neljä päivää: SM-viikko tuo Saloon 3 500 urheilijaa 28 eri lajista ja todennäköisesti kaikkiaan yli 10 000 vierasta.

SM-viikkoa on järjestetty vuodesta 2016 alkaen. Tapahtumapaikkoina ovat toimineet Tampere ja Vantaa kahdesti sekä Joensuu kerran.

Salo saa kiittää tapahtuman saamisesta paitsi aktiivisuuttaan, myös useasti kiitettyä Urheilupuistoa.

– Urheilupuisto on varmasti tärkein peruste, miksi tapahtuma myönnettiin Saloon, SM-viikon vastaava tuottaja Päivi Harri sanoo.

– Suomessa on paljon paikkoja, joissa on nurmikentät, jäähalli ynnä muut lähekkäin. Täällä on lisäksi golfkenttä, ratsastustallit, skeittipuisto, kaikkea lyhyellä etäisyydellä toisistaan. Paikka on myös kaunis. Esimerkiksi Ylen ei tarvinnut etsiä erikseen paikkaa, joista saisi urheilustudion taustalle kaunista kuvaa, Harri vyöryttää.

Nikkanen oli kierrättänyt Harria lisäksi Kokkilassa, Mathildedalissa ja Lehmijärvellä.

– Paljon liikuntapaikkoja jäi vielä yli tarpeen, Päivi Harri sanoo.

Tapahtuman isä Saku Nikkanen hykertelee kehuja kuunnellessaan. Salon kannalta tärkeää on huima mainosarvo. SM-viikolta kuvataan yli 30 tuntia suoraa ja koostettua televisiolähetystä Ylen TV2-kanavalle ja Yle Areenaan.

– Tämä on meille iso mahdollisuus. Salo saa merkittävää näkyvyyttä, saamme olympiakomitean ja 28 lajiliiton täyden huomion. Voimme näyttää, että Salo taipuu hyvinkin isoihin tapahtumiin. Täällä on myös hyvät mahdollisuudet liikuntamatkailuun. Ihmiset käyvät esimerkiksi Vierumäellä liikuntalomilla. Meillä on ihan samat mahdollisuudet ja lisäksi keskusta ja tori vieressä, Nikkanen innostuu.

Päivi Harri sanoo, että SM-viikko on paljon enemmän kuin nelipäiväinen tapahtuma.

– Tämä kantaa paljon pidemmälle. Lajit saavat näkyvyyttä ja sitä kautta uusia harrastajia, Päivi Harri jatkaa.

Suurtapahtuma tuo Saloon silkkaa rahaa. Paljonko, sitä voi vain arvailla. Tampereen SM-viikosta 2017 tehtiin tutkimus, jonka mukaan Tampereella käytettiin tapahtuman aikana kaksi miljoonaa euroa normaalia enemmän rahaa.

– Salossa on varmasti jokainen vuodepaikka täynnä. Osa vieraista majoittuu siksi Turussa. Pääkaupunkiseudulta tänne on helppo tulla päiväseltään, Päivi Harri kertoo.

Iltatori lienee tunnetuin salolainen kesätapahtuma. SM-viikko avataan tarkoituksella iltatoripäivänä, jolloin salolaista torihuumaa voidaan esitellä ympäri maata.

– Koko iltatorikonsepti on sellainen, jota kehtaa esitellä. Nyt se saadaan liitettyä urheiluun, ja voimme esitellä parasta Saloa, Saku Nikkanen sanoo.

SM-viikon avaustapahtumaa on tulossa juontamaan Kaj Kunnas, ja lavalla piipahtaa esimerkiksi Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva.

Urheilulajeista avajaispäivänä esittäytyvät torilla kahvakuula ja leuanveto sekä Salonjoella melonta. Joen yli heitetään myös frisbeegolfin hole in one -kisa.

Päivi Harri kuvailee SM-viikon järjestämistä ”koordinoinnin korkeakouluksi”. Sovittavien yksityiskohtien määrä on valtava, ja järjestäjät ovat palaveroineet tiuhaan tahtiin lajien ja Ylen kanssa.

Tapahtumaan tulijoille olennaisinta tietoa lienee, että ruokaa on tarjolla Salohallin keilahallilla ja kahviossa. Tapahtumatorilla on myös kioskeja.

Halikonlahdelle ja Kavilannummen motocross-radalle pääsee yhteiskuljetusbusseilla, jotka kulkevat jatkuvasti puolen tunnin välein. Esimerkiksi Kavilassa on vähän parkkipaikkoja, eikä sinne kannata tulla omalla autolla.

Torille ja Kavilannummelle on hankittu tapahtumaa varten lisävessoja. Urheilupuistossa niitä on riittävästi jo muutoinkin.

Saku Nikkanen aikoo kiertää katsomassa niin monta tapahtumaa neljän päivän aikana kuin suinkin.

– Hyvää on, että Areenasta kaikki lähetykset ovat katsottavissa vuoden. Katson kesälomalla kaiken lopun.

Nikkanen kannustaa salolaisia tulemaan SM-viikolle paikan päälle, koska urheilu on parasta paikan päällä.

– Tv-lähetyksiä voi aina katsoa vaikka jälkikäteen selostettuna ja kommentoituna, jos säännöt jäivät hämäriksi, hän vinkkaa.

Lisää tietoa Salon SM-viikosta osoitteesta https://sm-viikko.fi/salo