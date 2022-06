Norjan suojelupoliisi: Oslon joukkoampumisesta epäillyllä kytköksiä ääri-islamistiseen verkostoon – kaksi kuoli ja 21 haavoittui iskussa

Oslon joukkoampumisesta epäillyllä miehellä on kytköksiä ääri-islamistiseen verkostoon ja hänellä on ollut mielenterveyteen liittyviä haasteita, kertoi Norjan suojelupoliisin (PST) edustaja Roger Berg tiedotustilaisuudessa lauantaina. Jo aiemmin Norjan poliisi oli kertonut, että ampumista tutkitaan terroritekona.

Tapahtuneen jälkeen Norjassa on nostettu terrorismin uhkatasoa.

Kaksi ihmistä kuoli, kymmenen loukkaantui vakavasti ja yksitoista lievästi Oslon keskustassa lauantain vastaisena yönä tapahtuneessa joukkoampumisessa.

42-vuotiasta miestä epäillään murhasta, murhan yrityksestä ja terroriteoista. Hän on Norjan kansalainen ja asunut Oslossa.

PST tiennyt miehestä jo vuosia

Tiedotustilaisuudessa Berg sanoi, että epäillystä on tiedetty PST:ssä vuodesta 2015.

– Silloin pelättiin, että hän oli radikalisoitunut ja sidoksissa islamistiseen kontaktiverkostoon Oslossa, Berg kertoi.

Viime kuussa PST keskusteli miehen kanssa, koska tämä oli osoittanut kiinnostusta merkintöihin ja ilmauksiin, joita voi pitää islamia loukkaavina.

– Tässä keskustelussa ei nähty, että miehellä olisi väkivaltaisia aikomuksia, mutta PST on tietoinen, että epäillyllä on ollut haasteita, jotka liittyvät mielenterveyteen, Berg sanoi.

Useat ihmiset pakenivat paikalta paniikissa

Ampuminen tapahtui baarikadulla lähellä suosittua London Pub -homobaaria.

Oslossa on tällä viikolla vietetty pride-viikkoa, mutta Oslon Pride ilmoitti varhain aamulla, että lauantaille suunniteltu pride-paraati on peruttu.

Norjalaisen VG-lehden silminnäkijätietojen mukaan useat ihmiset pakenivat paikalta paniikissa. London Pub on yksi Oslon suosituimmista homobaareista.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että kyse olisi viharikoksesta. Tutkinnassa on kuitenkin useita ajateltavissa olevia motiiveja, poliisi sanoo.

Tällä haavaa poliisi ei epäile, että tapahtumapaikalla olisi ollut muita rikoksentekijöitä, mutta ei sulje pois mahdollisuutta, että tapaukseen voisi liittyä muitakin.

– On tärkeää selvittää, onko olemassa mahdollisia avustajia tai muita, jotka suunnittelevat jotain uutta, sanoi Christian Hatlo Oslon poliisista.

”Ampuminen oli karmea ja järkyttävä hyökkäys viattomia ihmisiä vastaan”

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe kirjoitti Facebookissa, että ampuminen oli karmea ja järkyttävä hyökkäys viattomia ihmisiä vastaan.

Norjan kuningas Harald sanoi kuningasperheen lähettävän lämpimiä ajatuksia kaikille, jotka ovat peloissaan, huolissaan tai tuntevat surua.

Suomessa presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) tuomitsivat Oslossa tapahtuneen ampumisen. Niinistö kirjoittaa tviitissään olevansa syvästi järkyttänyt ja surullinen teosta. Hän totesi samalla, että Suomi tuomitsee terrorismin kaikissa sen muodoissa.

Marin tviittasi Niinistön viestin ja lisäsi, että ”meidän ajatuksemme ovat uhrien perheiden ja läheisten kanssa”. Marin totesi, ettei terrorismille voi olla tilaa ja että teot on tuomittava mitä ankarimmin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) esitti tviitissä surunvalittelunsa iskun uhrien perheille ja läheisille.

Ampuja saatiin nopeasti kiinni

Oslon poliisin Tore Barstadin mukaan kyseessä olisi kolme rikospaikkaa, joista London Pub oli yksi. Kaksi muuta olivat pieni pikaruokaravintola sekä jazzklubi.

VG-lehden haastatteleman, London Pubissa olleen miehen mukaan laukaukset kuultuaan henkilökunta pyysi kaikkia asiakkaita makuulle lattialle ja ihmiset pysyivät makuullaan siihen saakka, kunnes poliisi tuli paikalle.

Twitter-tilillään Oslon poliisi kertoo, että tilanne määriteltiin niin kutsutuksi Plivo-hälytykseksi eli jatkuvasti henkeä uhkaavaksi tilanteeksi.

—

Lähteinä myös uutistoimistot NTB, TT ja AFP.

https://www.tv2.no/nyheter/14893210/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/472qRR/to-bekreftet-doede-etter-skyting-i-oslo-en-paagrepet

https://www.facebook.com/jonasgahrstore

https://twitter.com/niinisto/status/1540603522143633408

https://twitter.com/MarinSanna/status/1540610679031435266

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1540612306295558146

https://twitter.com/oslopolitiops/status/1540481758545809409

Kirsti Karttunen, Nina Törnudd, Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

Kuvat: