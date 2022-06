Tänak tukevoitti johtoaan – Rovanperä kutisti eroaan viidentenä ajavaan Fourmauxiin

Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänak jatkaa Sardinian MM-rallin kärjessä, kun lauantain ajopäivää on jäljellä vielä kaksi erikoiskoetta. Tänak porhalsi 15. erikoiskokeen nopeimman ajan ja venytti johtonsa Fordin Craig Breeniin 45 sekuntiin. Hyundain Dani Sordo on kolmantena, mutta oli vähällä lipsauttaa ajokkinsa tieltä alamäessä vasemmalle kääntyvässä mutkassa.

– Ajoin vähän leveäksi, ja oli erittäin liukasta. Osuin valliin ja olen onnekas, että pääsin tänne asti. En tiedä, miten pystyin siihen, Sordo puhalteli MM-sarjan verkkosivuilla.

MM-sarjaa johtava Toyotan Kalle Rovanperä varmistelee kuudetta sijaa ja säästelee autoaan irtosoran liukastamilla teillä. Mahdollisuus lisäpisteiden tavoitteluun koittaa huomenna kilpailun päättävällä power stage -erikoiskokeella, jossa viidelle nopeimmalle on luvassa lisäpisteitä.

Rovanperä ajoi hyvän pätkän ja kipusi 19,1 sekunnin päähän viidentenä olevasta Fordin Adrien Fourmauxista.

– Näissä oloissa auto on todella vaikea ajaa. En halua puskea menemään täysillä ja selvitin pätkän virheittä, suomalainen kertoi.

Myös kahdeksantena oleva Fordin Gus Greensmith mainitsi vaikeat ajo-olosuhteet.

– Tiellä on paljon irtosoraa. Viimeiset puolitoista kilometriä kuuluivat liukkaimpiin, missä olen ikinä ajanut, brittikuljettaja jutteli.

Toyotan Esapekka Lappi johti kilpailua eilisen jälkeen, mutta ajoi rajusti ulos tämän päivän ensimmäisellä pätkällä. Lappi ja kartanlukija Janne Ferm selvisivät vammoitta.

Kello 17.08 ajetaan 21,6 kilometrin ja kello 18.16 17 kilometrin erikoiskoe.

https://www.wrc.com/en/wrcplus/live-updates/

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: