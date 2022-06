Rovanperä kasvatti johtonsa Kenian Safari-rallissa ennen päätöspäivää yli 40 sekuntiin – ”Olen tyytyväinen, että olen maalissa”

MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä on kasvattanut johtonsa Kenian Safari-rallissa ennen päätöspäivää 40,3 sekuntiin. Toyotan kaksoisjohdon varmistaa Elfyn Evans.

Kolmantena kisassa ollut Hyundain Thierry Neuville ajoi ulos päivän viimeisellä erikoiskokeella 13. Hänen autonsa ei käynnistynyt uudelleen. MM-sarjan kakkonen Neuville on Rovanperää jäljessä 55 pistettä.

Kolmanneksi kilpailussa nousi Toyotan Takamoto Katsuta.

Rovanperä vertyi hurjaan vauhtiin päivän viimeistä edellisellä erikoiskokeella. Hän kukisti ek:lla 12 toiseksi sijoittuneen Neuvillen peräti 11,2 sekunnilla.

– En tajua itsekään, miksi aika oli niin nopea. Hyvä niin, Rovanperä kertoi tv-haastattelussa.

Päivän viimeisellä erikoiskokeella, yli 31 kilometriä pitkällä Sleeping Warrior 2:lla nopein oli Rovanperän tallikaveri Sebastien Ogier. Rovanperä jäi Ogierista 3,4 sekuntia. Toyotalla on kilpailussa neloisjohto.

Rovanperä varmisteli

Päivän päätöserikoiskokeella Rovanperä varmisteli johtoaan.

– Olen tyytyväinen, että olemme maalissa. Hullu erikoiskoe. En välillä vesilätäköissä nähnyt mitään, huojentunut Rovanperä sanoi.

Kauden viidestä MM-kilpailusta kolme voittaneen Rovanperän kannalta kilpailu kulkee hienosti. MM-sarjassa kolmantena oleva Hyundain Ott Tänak joutui keskeyttämään moottorivian takia. Virolainen Tänak oli tuolloin kisassa neljäntenä.

– Kalle ei ota paineita. Hän ei anna minkään vaikuttaa keskittymiseensä, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kehui kisan voitossa kiinni olevaa Rovanperää.

Huomenna päätöspäivänä Safari-rallissa ajetaan kuusi erikoiskoetta.

Reima Rautiainen

STT

Kuvat: