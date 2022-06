Rovanperä johtaa Evansia Kenian MM-rallin loppusuoralla lähes minuutilla – ”Yritän vain välttää kivet ja pahat paikat”

Suomen ja Toyotan Kalle Rovanperä on matkalla Safari-rallinakin tunnetun Kenian MM-rallin voittoon, kun kilpailua on jäljellä enää kolme erikoiskoetta. Rovanperä johtaa toisena ajavaa tallikaveriaan, britti Elfyn Evansia 56,6 sekunnilla.

Rovanperä kasvatti eroaan Evansiin sunnuntaina kahdella erikoiskokeella yli 15 sekunnilla. Suomalainen ajoi pohja-ajan 15. erikoiskokeella ja oli seuraavalla, Hell’s Gate -nimisellä pätkällä varmistellenkin kuudes.

Hell’s Gate toimii myös kilpailun päättävänä Power Stage -erikoiskokeena, joka ajetaan iltapäivällä.

– Kaikki on hyvin. Yritän vain välttää kaikki kivet ja pahat paikat, mutta en usko, että pystyn taistelemaan Power Stagella pisteistä. Osuus on renkaille niin kova, Rovanperä sanoi 16. osuuden jälkeen MM-sarjan haastattelussa.

Safari-rallin päätöspäivän ensimmäinen erikoiskoe jouduttiin perumaan huonon näkyvyyden takia. Järjestäjät keskeyttivät osuuden, kun Hyundain Oliver Solberg jämähti tielle sankan pölypilven keskelle.

MM-sarjan Safari-rallissa neljä suomalaisvoittajaa

Toyotalla on kilpailussa neloisjohto. Japanin Takamoto Katsuta on kolmantena 1.46 minuutin päässä Rovanperästä, ranskalainen Sebastien Ogier ajaa neljäntenä.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa ylivoimaisesti ja vankistaa suurella todennäköisyydellä pistejohtoaan Keniassa. Rovanperän MM-haastajat, Hyundain Thierry Neuville ja Ott Tänak ovat olleet Safari-rallissa vaikeuksissa ja pitävät sijoja viisi ja yksitoista.

Rovanperästä voi tulla viides suomalainen, joka saavuttaa Safari-rallin voiton rallin MM-sarjassa. Aikaisemmin Safarin voittoon ovat yltäneet Hannu Mikkola, Ari Vatanen, Juha Kankkunen ja Tommi Mäkinen.

Vuonna 2017 Safari-rallin voitti Suomen Tapio Laukkanen.

Paavali Pastila

STT

Kuvat: