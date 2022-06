Kesän lämpöennätys kärventyi rikki, pitkin maata yli 30 asteen lämpötiloja – yöstä tulossa mahdollisesti trooppinen Etelä- ja Keski-Suomessa

Kuluvan kesän ja koko vuoden uusi lämpöennätys on 31,2 astetta. Ennätyslukemat mitattiin tänään sekä Helsingin Kumpulassa että Espoon Nuuksiossa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sää on ollut lähes koko maassa hyvin helteinen ja 30 asteen raja on paukkunut pitkin maata, pohjoisimmillaan Tervolassa Meri-Lapissa. Vain pohjoisessa Lapissa lämpötilat ovat olleet alle 20 astetta.

Lähes koko maassa on siis nähty 25 asteen hellerajan menevän rikki, ja paikalliset lämpötilat ovat illan aikana olleet aivan 30 asteen rajalla monella mittauspaikalla.

Ilmatieteen laitos pitää mahdollisena, että Etelä- ja Keski-Suomessa koetaan tänään niin sanottu trooppinen yö. Tällöin lämpötila ei laske alle 20 asteen yölläkään. Näin on erityisesti järvien lähellä, sillä niiden lämpötila on jo monin paikoin 20 asteen paikkeilla. Sen sijaan pohjoisimmassa Lapissa yön lämpötilan odotetaan painuvan alle kymmeneen asteeseen.

Erittäin tukalan helteen varoitus laajeni aiemmin päivällä Itä-Suomesta maan eteläisiin maakuntiin Varsinais-Suomea ja Ahvenanmaata myöten.

Metsäpalovaroitus on sunnuntaina voimassa kaikkialla Suomessa paitsi Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.

2000-luvun kuumin juhannus

Juhannusviikonloppu on ollut Suomessa poikkeuksellisen lämmin. Ilmatieteen laitos arvioi lauantaina, että kyseessä on 2000-luvun lämpimin juhannus. Lauantaina 30 asteen raja meni rikki Kuopion lisäksi Liperissä, Ilomantsissa ja Juuassa. Yhtä korkeita lämpötiloja on juhannusviikonloppuna mitattu viimeksi vuonna 1999.

Kaikkien aikojen korkein juhannuslämpötila on mitattu vuonna 1935 Ähtärissä. Tuolloin kesäkuun 24:ntenä mitattiin 33,8 astetta, ja se on myös kesäkuun lämpöennätys.

Markku Uhari, Tuukka Tervonen

STT

Kuvat: