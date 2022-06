Kesän lämpöennätys meni jälleen rikki – Porissa mitattiin 32,9 astetta

Eilen mitattu kuluvan kesän lämpöennätys 32,4 astetta ylittyi tänään Porissa, kertoi Ilmatieteen laitos Twitterissä. Porin lentoasemalla mitattiin ensin 32,6:n ja iltapäivän lopulla kello 17:n aikoihin 32,9 asteen lukemat.

Suomen kuumimmat paikat sijoittuivat tänään Porin seudulle ja ylipäänsä länsirannikolle. Porin rautatieasemalla mittarin elohopea nousi 32,5 asteeseen, ja lähiseudulla Kokemäen Tulkkilassa 32,4 asteeseen.

Hellettä riitti silti myös muualle maahan. Esimerkiksi Ylitorniossa mittari näytti 28,5 astetta ja Utsjoen Kevolla saatiin hikoilla 28,7 asteen helteessä.

Yli 200 salamaa, osa on myös iskenyt tulta

Suomessa on myös salamoinut tänään runsaasti – ennen puolta päivää havaittiin jopa 202 maasalamaa, kertoi päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

Aamuyön tunteina ukkosti päälaen Lapissa, josta ukkonen siirtyi Oulunjärven eteläpuolelle aamuneljän aikoihin.

– Ukkoset ovat olleet hyvin hidasliikkeisiä. Ne salamoivat siellä, minne ne syntyvät, Tuovinen sanoi STT:lle puhelimessa.

Iin kunnassa Oulun pohjoispuolella oli syttynyt aamulla palamaan vapaa-ajan asunto. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomestarin Kimmo Virkkalan mukaan epäillään vahvasti, että palon sytytti salamanisku.

– Tilanteen nähnyt henkilö sanoi, että kaksi kertaa salama iski siihen lähelle hyvin voimakkaasti ja sen jälkeen alkoi nousemaan savua. Kun henkilö meni katsomaan, niin liekit löivät jo katosta läpi, Virkkala sanoi.

Rakennus tuhoutui kokonaan, mutta tilanne oli jo puolilta päivin hallinnassa.

Myös Pohjanmaalla Luodossa hieman Kokkolasta etelään salamanisku oli tuonut työtä pelastuslaitokselle.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palomestari Kusti Komulainen sanoi, että salama oli iskenyt puuhun, josta se oli jatkanut sähkölinjalle ja siitä levinnyt jonkin matkaa. Sähkölinja oli sulanut.

– Oli lähellä, että olisi syttynyt iso rakennuspalo. Jos sähkölinja olisi palanut enemmän, niin läheinen rakennus olisi voinut syttyä, Komulainen kuvaili.

Läheisessä rakennuksessa työskentelevät ihmiset olivat huomanneet tilanteen ja suorittaneet alkusammutuksen. Pelastuslaitos saapui paikalle ja vartioi, ettei palo syty uudelleen.

Ukkoset siirtyivät aamupäiväksi Kaakkois-Suomeen

Oulun eteläpuolelta ukkonen jatkoi liikkumistaan, ja puolen päivän aikaan se oli jo Etelä-Savossa saakka.

Aamupäivällä Pohjois-Savossa Kuopion pohjoispuolella Kiuruvedellä, Pielavedellä ja Siilinjärvellä oli havaittu salamaniskuja ja niihin liittyviä paloja.

Meteorologi Tuovinen kertoi, että Kuopiossa Maaningan havaintoasemalla mitattiin 9,5 millimetriä sadetta puoleen päivään mennessä.

– Siellä oli alueita, joissa on tullut 15-25 tai jopa 30 milliä tunnin sisällä. Ukkosen hidas liike tarkoittaa sitä, että vettä kyllä tulee, Tuovinen sanoi.

Siilinjärvellä oli syttynyt palo autiotalon pihapiirissä ulkorakennuksessa. Pelastuslaitokselle tieto palosta tuli puoli seitsemältä aamulla.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoromestarin Juha Hartikaisen mukaan pelastuslaitoksen saavuttua paikalle rakennus oli ilmiliekeissä.

Hartikainen sanoi, että alueella oli aamuyöllä voimakasta ukkosta, ja on mahdollista, että palo on lähtenyt salamasta liikkeelle.

Kiuruvedellä oli iskenyt salama omakotitaloon, ja rakennuksen mittaritaulu oli kärynnyt aamulla kahdeksan jälkeen, kertoi Pohjois-Savon pelastuslaitos.

Lisäksi Pielavedellä oli havaittu savua ilmassa. Pelastuslaitos arvioi, että salama olisi aiheuttanut savun synnyn. Aluetta haravoitiin, mutta palon lähdettä ei lopulta löydetty ja savu hälvesi pois.

Ainakin sisämaahan odotettavissa ukkosta

Reippaampaa ukkosta ja rankkoja sateita on odotettavissa iltapäivällä ja illalla Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueelle, kertoi meteorologi Tuovinen.

Tuovinen selvensi, että ukkosrintamia on kaksi – yksi Kuopion eteläpuolella liikkumassa etelään ja toinen Pirkanmaalla liikkumassa pohjoiseen.

Lisäksi Viron puolella liikkuu hitaasti voimakas ukkosilma pohjoiseen päin. Tuovinen arvioi, että Viron päällä oleva ukonilma jää Suomenlahden päälle ja vaikka se rantautuisikin, se jäisi vain rannikon tuntumaan.

Puolen päivän aikaan vaikutti Tuovisen mukaan siltä, että läntinen Suomi säästyy ukkoselta.

Tuovinen kehotti välttämään aukeita alueita, jos ulkona alkaa kuulua jyrinää.

Mira Kokko, Pertti Mattila

STT

