Ensimmäinen näkymä Klippulan kesäsiirtolaan Särkisalossa saa pulssin kohoamaan.

Kaukassalontien päässä puomin takaa näkyy keltainen ruokalarakennus koristeellisine ikkunoineen. Sen vasemmalla puolella seisoo vanha punainen päärakennus, ja välistä näkyy laituri ja merta. Kesäparatiisi vailla vertaa!

Kaukassalontien puomilta ei tarvitse kävellä montaa kymmentä askelta, kun idylli alkaa säröillä.

Ruokalarakennuksen seinästä on irronnut maalia suurina laikkuina. Ulkovuoraus on silmin nähden pehmennyt.

Vanhan punaisen päärakennuksen ikkunalauta on pudonnut. Rakennuksen seinistä ja ikkunanpuitteista on maali varissut. Ulkovuorauksessa on lahon syömiä reikiä.

Onneksi molempien rakennusten katot näyttäisivät ehjiltä.

– Vanha ruokalarakennus on suurin ongelma. Sen ulkovuoraukselle ei riitä enää mikään rapsutus ja huoltomaalaus. Se pitäisi uusia kokonaan, ja samalla käydä läpi seinien eristeet, kiinteistöhuoltoesimies Juha Engblom Salon tilapalveluista sanoo.

Engblom tuntee Klippulan kiinteistön hyvin jo vuosien ajalta. Olen pyytänyt häntä asiantuntijaksi kierrokselleni.

Klippulan ruokalan oven päällä on vanha musta kompressori. Se on aikanaan jäähdyttänyt ruokalan kylmiötä. Laite ei ole toiminut vuosiin. Kylmiön tilalle on hankittu pari suurta jääkaappia.

Astumme sisälle keittiöön. Vastaan tulee vanha ammattiliesi. Keittiössä on laadukas ammattitiskikone, mutta keittiön yleisilme muistuttaa 1970-luvun kesämökkiä sillä erotuksella, että vesi juoksee hanasta.

– Täällä on vedet vain kesäaikana, ja ne suljetaan talveksi pois, Engblom huomauttaa.

Jos kesäsiirtola haluttaisiin päivittää nykyaikaan, ruokalasta pitäisi korjata ulkoverhoilun, lattioiden ja eristeiden lisäksi ainakin keittiö. Uusiksi menisivät sähköt sekä vesi- ja viemärijohdot.

Paljonko työ maksaisi? Sitä on mahdotonta arvioida. Ensin pitäisi tietää, mihin käyttöön Klippula tulisi. Onko syöjiä sata vai kymmenen?

Järjestetäänkö talossa suuria leirejä vai vuokraako paikkaa viisihenkinen perhe viikoksi? Keittiö on vastauksesta riippuen täysin erilainen, samoin hintalappu.

Klippulassa on rinnakkain uutta ja vanhaa. Vanhojen kattolamppujen välissä on uudehko palohälytin. Klippulan palohälyttimet uusittiin viime vuonna turvallisuussyistä.

Kaikki muukaan ei ole vanhaa. Saunarakennuksessa on uusittu ikkunat ja ovet vuonna 2020. Samalla uusittiin löylyhuone. Koko rakennus on asiallinen ja toimiva.

Majoitusparakeissa näkyy käytön jälkiä, mutta niille riittäisi ehkä lattioiden hionta ja pintojen uusiminen. Vessat näyttävät siisteiltä ja puhtailta.

Tänä keväänä tontille on rakennettu kevyt puuliiteri. Vanha odottaa jo purkamista. Laiturin kansi uusittiin viime vuonna.

– Turvallisuuden takia. Se on oltava kunnossa, että tätä uskaltaa ylipäätään vuokrata, Juha Engblom perustelee.

Rappiosta huolimatta Klippula on viehättävä. Kauniina kevätpäivänä tuntuu kummalliselta, että paikka on ollut Salon kaupungille jo pitkään ”tarpeeton” ja että sen myynnistä on väännetty kättä toistakymmentä vuotta.

Kättä väännetään tälläkin hetkellä. Kaupunki ehti jo hyväksyä talousarvion, jossa Klippula oli myytävien kiinteistöjen listalla.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja yhdeksän muuta valtuutettua tekivät aloitteen myyntiaikeiden perumisesta.

Talven aikana asiaa on valmisteltu uudelleen. Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta ovat jo todenneet, ettei niillä ole käyttöä Klippulalle.

Liikuntapalvelut järjestää toimintaa omissa tiloissaan ja Urheilupuistossa. Nuorisotoimen käytössä on Kemiönsaaressa sijaitseva Leirisalo, joka on ajanmukainen ja josta on pidetty hyvää huolta.

Vastaus kertoo, mitä Klippula ei ole.

Klippulan myynnistä puhuttiin Salossa ensimmäisen kerran vuonna 2010. Silloin paikan puolesta kerättiin adressi, jonka allekirjoitti 958 henkilöä.

Nostalginen Klippula herättää voimakkaita tunteita, ja monet ovat vaatineet paikan säilyttämistä ”salolaisille lapsille”.

Kaupungille on ehdotettu myös, että se alkaisi vuokrata paikkaa viikoksi kerrallaan salolaisille, joilla ei ole omaa mökkiä.

Viikkovuokraus voisi kiinnostaa asiakkaita. Ongelma on, ettei vuokrausbisnes ole kaupungin ydintoimintaa. Olisi kummallista, jos kaupunki alkaisi kilpailla vuokramökkiyrittäjien kanssa.

Olisiko Klippula ”kaikkien salolaisten käytössä”, jos sitä vuokrattaisiin viikoksi kerrallaan? Kesäkuun alusta elokuun loppuun sinne ehtisi vain 12 perhettä, ja Salossa on yli 51 000 asukasta.

Yksityisten ja yhdistysten on mahdollista vuokrata Klippulaa jo nyt. Käyttö on ollut vähäistä. Viime vuonna varauksia oli yhteensä yhdeksän.

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että en ole nähnyt Klippulan mainoksia koskaan missään. Käsi pystyyn: kuinka moni tietää, että sitä on edes mahdollista vuokrata?

Klippulan kesäsiirtola sijaitsee niemellä, jolla on omaa rantaviivaa 600 metriä. Kiinteistön pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria.

Pihaan pääsee autolla pitkin hyväkuntoista tietä, ilman lossia tai hankalia venematkoja. Sellaisille rantapaikoille löytyy aina ostaja.

Paljonko Klippulan myynnistä voisi saada rahaa? Satatuhatta euroa? Puoli miljoonaa?

Salon kaupungin toimintamenot ovat tänä vuonna yli 400 miljoonaa euroa. Se on alun toista miljoonaa euroa päivässä.

Klippulan myyntituotto, on se mitä tahansa, on syöty tunneissa.

Klippula ei kaada eikä pelasta Salon kaupungin taloutta. Siitä kaikki lienevät yhtä mieltä.

Klippulan korjaaminenkaan ei kaataisi kaupungin taloutta.

Kiinteistöhuoltoesimies Juha Engblom sanoo joskus ehdottaneensa, että kaupungin omat timpurit kävisivät Klippulaa pikku hiljaa huone kerrallaan läpi talvisaikaan.

Rahaa tai lupaa ei ole tullut – koska kiinteistölle ei ole ollut käyttöä.