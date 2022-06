Krimin viranomainen: Ukraina iski öljynporauslautoille

Krimin aluehallinnon pääministeri syytti tänään Ukrainaa iskuista öljynporauslautoille. Niemimaan venäläismielinen johtaja Sergei Aksjonov kertoi Telegramissa, että Ukraina hyökkäsi Tshernomorneftegazin porauslauttoja vastaan Krimin rannikolla.

Aksjonovin mukaan lautoilta on pelastettu viisi ihmistä, joista kolme haavoittui. Etsinnät hänen mukaansa jatkuvat.

Aksjonov ei täsmentänyt, mitkä porauslautat ovat joutuneet hyökkäysen kohteeksi. Tshernomorneftegazilla on useita kaasu- ja öljykenttiä Mustallamerellä.

Tämä oli ensimmäinen raportoitu isku Krimin rannikkovesien energiainfrastruktuuria vastaan ​​sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainassa 24. helmikuuta.

Zelenskyi: Ruokaongelmista kärsivä Afrikka on joutunut Venäjän hyökkäyssodan panttivangiksi

Afrikka on joutunut Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan panttivangiksi, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Afrikan unionille pitämässään puheessa. Sota on johtanut ruokapulaan sekä pelkoihin ruokakriisistä Afrikassa.

Zelenskyi syytti puheessaan Venäjän estävän viljanvientiä Ukrainasta ja arvioi sodan aloittaneiden pitävän Afrikkaa panttivankinaan.

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell sanoi aiemmin tänään, että Venäjä pitäisi saattaa vastuuseen, jos se jatkaa Ukrainan viljan kuljetusten estämistä. Hänen mukaansa on Venäjältä todellinen sotarikos, että miljoonia tonneja vehnää on jäänyt jumiin Ukrainaan samalla kun osa maailmasta kärsii nälästä.

