Laajamittaiselle koronan testaus- ja jäljitystoiminnalle ei STM:n mukaan ole enää tarvetta

Laajamittaiselle koronan testaus- ja jäljitystoiminnalle ei ole nykytilanteessa tarvetta, linjataan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päivittämässä testaus- ja jäljitysstrategiassa.

Strategian tavoitteena on jatkossa ehkäistä riskiryhmäläisten koronatartuntoja, ohjata vaikeaoireiset potilaat hoidon piiriin ja turvata terveydenhuollon kantokyky. Tartunnanjäljitys suunnataan jatkossa tilanteisiin, joissa on erityisen tärkeää rajoittaa koronaepidemian leviämistä. Jatkossa testejä tehdään erityisesti vaikeaoireisille potilaille, korkean riskin ryhmiin kuuluville lieväoireisille, raskaana oleville ja sote-ala työntekijöille.

Lisäksi STM päivitti rokotusstrategiaa. Tavoitteena on lisätä rokotettujen osuutta koko väestössä suositusten mukaisesti ja erityisesti niissä ryhmissä, joissa on suurin vakavan taudin riski.

Päivitetyt strategiat otetaan käyttöön heinäkuun alussa.

STT

Kuvat: