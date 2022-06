Liitokselle sinetti: OP Kantrisalo ja OP Lounaismaa yhdistyvät vuoden vaihteessa

OP Kantrisalon ja OP Lounaismaan yhdistyminen tapahtuu vuoden vaihteessa. Pankkien nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa ja OP Kantrisalon alle 10 hengen henkilökunta siirtyy uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Yhdistyminen hyväksyttiin keskiviikkona OP Kantrisalon osuuskunnan kokouksessa ja OP Lounaismaan edustajiston kokouksessa.

Nykyiset OP Kantrisalon konttorit pysyvät Inkereellä ainakin vuoden 2028 alkuun ja Kiikalassa vuoden 2026 alkuun. Konttorit saattavat olla auki pidempäänkin, jos niiden asiakasmäärä on riittävä.

– Sopimus sitoo säilyttämään nämä konttorit vähintään 3 ja 5 vuotta, konttoreiden tulevaisuus tämän jälkeen riippuu niiden käyttäjien määrästä ja kannattavuudesta, kertoo OP Kantrisalon hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo.

Uusitalo muistuttaa, että OP Lounaismaa on säilyttänyt pankkikonttorin esimerkiksi Perniössä. Myös konttoreitaan lisännyt paikallinen kilpailija Someron Säästöpankki saattaa vaikuttaa Lounaismaan tulevaisuuden päätöksiin.

OP Kantrisalon jäsenmäärä on noin 3 300 ja asiakasmäärä reilu 5 000.

Yhdistyvien pankkien asiakassuhteet jatkuvat nykyisellään. Yhdistyminen ei vaadi Kantrisalon asiakkailta toimenpiteitä, tilinumerot, kortit ja verkkopalvelut toimivat kuten tähänkin asti.

– Yhteistyöllä saamme vahvemmat hartiat ja voimme tarjota asiakkaillemme helpommin mm. varallisuudenhoidon palveluita, lakipalveluita ja yritysrahoitusta. Suurempi henkilöstömäärä mahdollistaa myös paremmat varahenkilöjärjestelyt ja laajemmat uramahdollisuudet, toteaa OP Kantrisalon toimitusjohtaja Bo Hellén tiedotteessa.

Hän jää varhennetulle eläkkeelle elokuussa.

PANKKIEN hallitukset allekirjoittivat yhdistymissuunnitelmaan liittyvät asiakirjat maaliskuussa. Pankit kertoivat yhdistymissuunnitelmista helmikuun alkupuolella.

Yhdistyminen tuli ajankohtaiseksi, kun OP Kantrisalon toimitusjohtaja Bo Hellénin eläkeikä alkoi lähestyä.

– Toinen tärkeä seikka yhdistymisen taustalla on pankkisäätely ja sen vaatima työmäärä. Euroopan keskuspankin vaatimat toimet käyvät liian raskaiksi pienille ja keskisuurille pankeille hoitaa itsenäisesti. Pienen pankin toimitusjohtajan työajasta kuluu kymmeniä prosentteja erilaisten säätelypapereiden kanssa, kertoo Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtaja sanoo, että teoriassa muitakin mahdollisia fuusiokumppaneita olisi ollut, mutta muistuttaa, että Kantrisalo toimii kokonaan OP Lounaismaan alueen sisällä. Yhdistymisellä on tarkoitus luoda myös Salon alueelle riittävän vahva osuuspankki muita kilpailijoita vastaan.

– Osuuskunnan kokouksessa käytiin (keskiviikkona) hyvää keskustelua paitsi pankkimme myös koko talousalueen kehityksestä. Olen tyytyväinen, että omistaja-asiakkaamme hyväksyivät pankin hallituksen tarkkaan harkitun esityksen yhdistymisestä OP Lounaismaan kanssa. Meillä on yhteinen tahtotila vahvistaa alueen elinvoimaa ja omistaja-asiakkaiden palveluja tulevaisuudessa, jatkaa Ilkka Uusitalo tiedotteessa.

OP Kantrisalo syntyi 1990-luvun lopussa, kun Perttelin, Kiikalan ja Kuusjoen Yliskulman osuuspankit liittyivät yhteen.

OP Lounaismaa syntyi vuonna 2013, kun Salon, Someron, Somerniemen ja Forssan Seudun Osuuspankit yhdistyivät.

Juttua täydennetty Ilkka Uusitalon haastattelulla kello 14.35.