Zelenskyi: Venäjä miehittää viidesosaa Ukrainasta, rintaman pituus yli tuhat kilometriä

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän joukot miehittävät viidesosaa Ukrainasta. Zelenskyi kertoi tilanteesta etänä pitämässään puheessa Luxemburgin parlamentille, uutisoi muun muassa Guardian-lehti.

Zelenskyin mukaan taisteluita käydään yli tuhat kilometriä pitkällä rintamalinjalla, ja ukrainalaisilla on hänen mukaansa vastassaan lähes koko Venäjän armeija. Päivittäin sodassa kaatuu noin sata ukrainalaissotilasta ja jopa 500 haavoittuu, Zelenskyi lisäsi.

Myös Britannia antaa Ukrainalle raskaita raketinheittimiä

Britannia aikoo lähettää Ukrainalle raskaita raketinheitinjärjestelmiä, kertoo puolustusministeri Ben WallaceCNN:n mukaan. Britannian tarjoamat M270-heittimet ovat samoja, joita on käytössä myös Suomen Puolustusvoimissa.

Yhdysvaltalaisvalmisteisella raketinheittimellä voi iskeä kohteisiin enimmillään 80 kilometrin päässä. Britannian ulkoministeriön mukaan aseapu on koordinoitu Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin toimittavansa Ukrainalle Himars-raketinheittimiä.

Ukrainan presidentti Zelenskyi on aiemmin vakuuttanut, ettei raketinheittimiä käytetä Venäjän alueella oleviin kohteisiin. Zelenskyi on kuvannut taistelutilannetta Itä-Ukrainassa erittäin vaikeaksi ja kertonut Ukrainan menettävän joka päivä 60-100 sotilasta kaatuneina ja useita satoja haavoittuneina.

Ruotsi lisää aseapua Ukrainalle

Ruotsi lisää tukeaan Ukrainalle miljardilla kruunulla (95 miljoonalla eurolla), kertoo maan hallitus. Apuun kuuluu rahan lisäksi meritorjuntaohjuksia (Robot 17), sinkoja ja automaattikivääreitä.

Puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan aseet on alun perin tarkoitettu Ruotsin puolustamiseen, mutta tilanne Ukrainassa on hänen mukaansa nyt äärimmäisen vakava. Ruotsin puolustuskyky ei avusta heikkene, koska täydennyksiä pystytään hankkimaan kohtuullisessa ajassa, Hultqvist vakuutti.

Lähteenä myös uutistoimisto TT.

STT

