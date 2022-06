Naton huippukokous päätti kutsua Suomen ja Ruotsin liittokunnan jäseniksi

Madridissa koolla olevat Nato-maiden johtajat ovat päättäneet kutsua Suomen ja Ruotsin liittokunnan jäseniksi. Päätös kutsusta ja liittymispöytäkirjojen allekirjoituksesta on kirjattu huippukokouksen yhteiseen julistukseen.

Julistustekstin mukaan Nato-jäsenyys lisää Suomen ja Ruotsin turvallisuutta, vahvistaa Natoa ja tekee koko euroatlanttisesta alueesta turvallisemman.

Suomen ja Ruotsin turvallisuus on Natolle ensiarvoisen tärkeää, myös jo jäsenyysprosessin aikana, julistuksessa todetaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kiitteli lehdistötilaisuudessa Turkkia, Suomea ja Ruotsia, että ne olivat hyväksyneet Stoltenbergin kutsun neuvotella erimielisyyksistä Naton johdolla. Pääsihteerin mukaan neuvotteluissa oli tehty kovaa työtä viikkojen ajan monilla eri tasoilla. Lopulta sopu syntyi johtajien tapaamisessa Madridissa tiistai-iltana.

– Tämä on hyvä sopimus Turkille sekä Suomelle ja Ruotsille. Ja tämä on hyvä sopimus Natolle, Stoltenberg kuvasi.

Hänen mukaansa Ukraina voi luottaa Naton tukeen niin kauan kuin se on tarpeen. Venäjän hyökkäyssota sai Nato-johtajilta tylyn tuomion.

– Venäjän kauhistuttava raakuus on aiheuttanut valtavaa inhimillistä kärsimystä ja massiivisia pakolaismääriä, jotka koskettavat suhteettomasti naisia ja lapsia. Venäjä kantaa täyden vastuun tästä humanitaarisesta katastrofista, huippukokouksen loppujulistuksessa todettiin.

Kokouksen hyväksymässä Naton uudessa strategisessa konseptissa Venäjä määritellään merkittävimmäksi ja välittömimmäksi uhkaksi Naton ja koko euroatlanttisen alueen rauhalle ja turvallisuudelle.

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: