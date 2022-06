Neste investoi lähes kahdella miljardilla eurolla uusiutuvien tuotteiden jalostamoon Rotterdamissa

Neste on päättänyt investoida Hollannin Rotterdamissa sijaitsevan jalostamon laajennukseen. Lähes kahden miljardin euron laajennusinvestointi kasvattaa Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaiskapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa, yritys kertoi maanantai-iltana.

Investoinnin jälkeen tuotannon kokonaiskapasiteetti nousee lähes kolmeen miljoonaan tonniin, sillä tällä hetkellä Nesteen Rotterdamin jalostamon tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia vuodessa.

Nesteen mukaan päätös perustuu uusiutuvien tuotteiden merkittävään kysynnän kasvuun asiakkaiden korkeampien ilmastotavoitteiden myötä.

– Investointi Rotterdamin jalostamomme laajennukseen vahvistaa maailmanlaajuista johtoasemaamme uusiutuvissa tuotteissa. Se on myös merkittävä askel tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamisessa ja uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiamme toteutuksessa, sillä se tuo vastuullisuutta painottaville asiakkaillemme merkittävän määrän uusiutuvaa dieseliä, uusiutuvaa lentopolttoainetta sekä uusiutuvia raaka-aineita muovi- ja kemianteollisuudelle, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus tiedotteessa.

Yhtiön tavoitteena on käynnistää uusi tuotantoyksikkö vuonna 2026.

Porvoo kilpaili Rotterdamin kanssa Nesteen uuden jalostamon sijaintipaikasta. Maaliskuussa 2021 Neste ilmoitti valinneensa hollantilaiskaupungin uuden jalostamon kodiksi muun muassa siksi, että investoinnin kokonaiskustannukset ovat yhtiön laskelmien mukaan siellä huomattavasti Porvoota pienemmät.

Jalostamossa valmistetaan muun muassa uusiutuvaa dieseliä sekä uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Simu Perälä

STT

Kuvat: