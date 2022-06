Oslon joukkoampumisesta epäillyn asianajaja olettaa asiakkaansa joutuvan mielentilatutkimukseen

Oslon joukkoampumisesta epäillyn miehen asianajaja John Christian Elden sanoo olettavansa, että hänen asiakkaansa joutuu oikeuden määräämään mielentilatutkimukseen.

Epäilty on toistaiseksi kieltäytynyt osallistumasta kuulusteluihin.

Homobaarin lähellä Oslon keskustassa perjantaina ja lauantain välisenä yönä tapahtuneessa ampumisessa kuoli kaksi ihmistä ja 21 haavoittui.

Norjan suojelupoliisille tuttua 42-vuotiasta miestä epäillään murhasta, murhan yrityksestä ja terroriteoista. Maan suojelupoliisi PST kertoi lauantain tiedotustilaisuudessaan, että epäillyllä on ollut mielenterveyteen liittyviä haasteita.

Pride-kulkue peruttiin, osa marssi silti

Ampuminen tapahtui baarikadulla lähellä suosittua London Pub -homobaaria. Tapahtuneen jälkeen Norjassa nostettiin terrorismin uhkatasoa.

Oslossa on tällä viikolla vietetty pride-viikkoa, mutta Oslon Pride ilmoitti varhain aamulla, että lauantaille suunniteltu pride-paraati on peruttu. Järjestäjät kertoivat tehneensä päätöksen saatuaan ”selkeät” ohjeet poliisilta.

Oslon pormestari Raymond Johansen sanoi myöhemmin, että pandemian vuoksi ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen järjestettäväksi aiottu pride-kulkue järjestetään myöhemmin.

Vaikka virallinen pride-kulkue peruttiin, kokoontuivat tuhannet ihmiset spontaanisti marssiakseen Norjan pääkaupungin halki poliisin ohjeistuksesta huolimatta.

– Me olemme täällä, olemme queer, emmekä katoa mihinkään, marssijat huusivat.

– Mielestäni on fantastista, että tämä kulkue järjestyi. Muutoin hän olisi voittanut, silminnähden poissa tolaltaan ollut osallistuja kertoi AFP:lle.

Päivän aikana moni ihminen kävi laskemassa sateenkaarilippuja ja kukkia turmapaikan lähistölle. Muun muassa silminnähden itkua pidätellyt Norjan kruununprinsessa Mette-Marit vieraili tapahtumapaikalla, kuten myös maan pääministeri Jonas Gahr Störe. Varsinainen turmapaikka oli yhä poliisin eristämä.

– Se mies joka teki tämän yritti repiä meidät erilleen, sanoi paikalle tullut Thomas Kristiansen.

– Mutta uskon tämän tuovan meitä lähemmäs toisiamme, kun seisomme yhdessä kohtaamassa tätä.

Ampuja saatiin nopeasti kiinni

Poliisin mukaan se sai ensimmäiset ilmoitukset tapahtuneesta kello 1:14 paikallista aikaa ja poliisi pidätti epäillyn tekijän vain viisi minuuttia myöhemmin, kello 1:19. Poliisin mukaan avuksi oli sivustakatsojien sankarillinen osallistuminen.

Twitter-tilillään Oslon poliisi kertoo, että tilanne määriteltiin niin kutsutuksi plivo-hälytykseksi eli jatkuvasti henkeä uhkaavaksi tilanteeksi.

Lauantain tiedotustilaisuudessa Norjan suojelupoliisi PST kertoi, että mielenterveyteen liittyvien haasteiden lisäksi epäillyllä on kytköksiä ääri-islamistiseen verkostoon. PST on ollut tietoinen epäillystä vuodesta 2015 ja tämän kanssa oli keskusteltu kuukausi sitten. Keskustelun syy oli PST:n mukaan se, että mies oli osoittanut kiinnostusta merkintöihin ja ilmauksiin, joita voi pitää islamia loukkaavina.

– Tässä keskustelussa ei nähty, että miehellä olisi väkivaltaisia aikomuksia, mutta PST on tietoinen, että epäillyllä on ollut haasteita, jotka liittyvät mielenterveyteen, suojelupoliisin virkaatekevä johtaja Roger Berg sanoi tiedotustilaisuudessa.

Norjalaisen VG-lehden mukaan joukkoampumisesta epäilty 42-vuotias mies on aiemmin tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ja huumausaineiden hallussapidosta.

VG:n haastattelema Berg sanoo, että keskustelussa epäillyn kanssa arvioitiin väkivallan aikomusta.

– Siinä mielessä voidaan jälkikäteen sanoa, että olemme saattaneet tehdä virheen.

VG:n haastattelussa Berg myös viittaa huhtikuussa tapahtuneeseen koraanin polttamiseen syynä pyytää joukkoampumisesta epäilty mies keskusteluihin.

Epäilty on Norjan kansalainen ja asunut Oslossa.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RrWy3r/pst-sjefen-vi-har-kanskje-vurdert-feil

STT

Kuvat: