Venyneet ratatyöt pysäyttivät ja myöhästyttivät junaliikenteen pääradalla, Keski-Suomessa ja idässä – Tampereen rautatieasemalla sadat matkustajat odottavat bussiyhteyksiä

Junaliikenteessä on lukuisia myöhästymisiä ja junien korvaamisia busseilla sunnuntain juhannuksen paluuliikenteessä. Keskeneräiset Väyläviraston ratatyöt pysäyttivät junat kokonaan Toijala-Tampere- sekä Jyväskylä-Jämsä -rataosuudella, jossa tunnelityömaan viivästyminen estää junien kulun. Lisäksi Itä-Suomessa Imatralla junat pääsevät kyllä lävitse kaksoisraideratatöiden viivästymisestä huolimatta, mutta ovat myöhässä arviolta 30-90 minuuttia.

Itä- ja Keski-Suomen junaliikenneongelmat koskevat yhteensä noin kymmenkuntaa junaa, mutta tilanne Tampereella on pahempi eikä lippuja saa tällä hetkellä juniin.

Junamatkustajat siirretään tänään bussikuljetuksiin pääradalla Toijala-Tampere-rataosalla, kertoo VR. Linja-autot lähtevät niin Toijalasta kuin Tampereeltakin rautatieaseman edestä.

Väliä eivät myöskään kulje R-junat, toisin kuin VR Matkalla -sovellus näyttää, tiedottaa VR.

Juhannusviikonlopun ratatöiden valmistuminen Toijalan ja Tampereen välillä viivästyy, tiedottaa Fintrafficin rataliikennekeskus. Kyseessä on Väyläviraston ratasillan vaihtotyö, jonka piti valmistua tänään kolmelta iltapäivällä.

Työn valmistumisen uusi arvioitu valmistumisaika on kello yhden aikaan ensi yönä. Itä- ja Keski-Suomen tapauksessa ratatöiden korjausarvio on kello kymmenen illalla, eikä tämän hetken tietojen mukaan vaikutusta huomisen liikenteeseen pitäisi olla.

VR:n mukaan lipun ostaneet voivat muuttaa tai peruuttaa matkaliput ilmaiseksi niiltä junavuoroilta, joihin ratatöillä on vaikutusta. Uusien lippujen myyminen Tampereen ja Toijalan välin linja-autokyyteihin vaihdettuihin juniin on keskeytetty, millä varmistetaan linja-autokapasiteetin riittävyys.

Sadat ihmiset vaihtavat kyytiä Tampereen rautatieasemalla

Esimerkiksi Rovaniemeltä Helsinkiin kulkevasta junasta siirtyy Tampereella busseihin yli 700 matkustajaa, kertoo VR:n junatyön esimies Kimmo Vanhala. Vanhalan mukaan tällaisen määrän kuljettamiseen kaivataan kahdeksan tai yhdeksän linja-autoa. Tampereelle linja-autoyhteyksiä kaipaavia junia tulee myös muun muassa Porista ja Jyväskylästä. Tampereen ja Toijalan rautatieasemien väliä kulkee jatkuvaa kyytiä kaikkiaan vajaa kaksikymmentä linja-autoa.

Tunnelma Tampereen rautatieasemalla on Vanhalan mukaan olosuhteisiin nähden sujuva.

– Toki matkustajista tuntuu pahalta, kun joutuvat odottamaan, hän sanoo.

Vanhalan mukaan odottamisaikaa kannattaa varata, mutta hän arvelee, ettei linja-autoihin pääsemistä joutuisi odottamaan puolta tuntia kauempaa.

