Padelkuplan ensimmäinen reikä löytyy Salosta?

Polarisaatio on globaalin yhteiskunnan vitsaus. Vähemmän vakavasti otettavassa urheilussa polarisaatiota synnyttävät erityisesti niin sanotut hittilajit kuten padel.

Padel on jakanut mielipiteitä jo muutaman vuoden. Osa on hurmiossa, osa empii yhä ja osa odottaa kuplan puhkeamista ihan pelkästä periaatteesta.

Joka tapauksessa padel on jo nyt mullistanut suomalaisen urheiluinfran. Kolmessa vuodessa maahan on rakennettu yli 700 kenttää, investointien kokonaissumma on varovaisesti arvioituna 20–25 miljoonaa euroa. Summa on suurinpiirtein sama kuin valtion vuosittain jakama liikuntapaikka-avustus!

Samaan aikaan kun kenttiä on noussut lähes jokaiseen taajamaan, pinnalle on noussut aiheellinen kysymys: mistä kentille löytyy pelaajat?

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Tampereella sekä Turussa ja Raisiossa kysymys ei ole ajankohtainen, sillä varauskalenterit hehkuvat punaisina.

Toisin on Salossa.

Esimerkiksi tämän viikon lauantaina ja sunnuntaina Salon 15 padelkenttää ovat käytännössä tyhjät: Urheilupuiston kolmelle ulkokentälle oli perjantai-iltana tehty yksi varaus ja Hanhivaaran kuudelle sisäkentälle ei ainuttakaan varausta. Tammikuussa Halikon Retail Parkiin avattu kuuden kentän sisähalli on sekin ollut yllättävän tyhjänä koko alkuvuoden.

Kilpailu vähistä pelaajista kasvaa entisestään, kun Wiurilan golfklubille avataan tänä kesänä kaksi uutta ulkokenttää.

Onko Salossa lyöty ensimmäinen reikä padelkuplaan vai olemmeko yksinkertaisesti liian hitaasti lämpiäviä kaiken maailman hittilajeihin?