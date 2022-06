Pastellivärejä ja nauharusetteja – Sauvon kesäteatterissa esitetään nuortenkirjallisuuden pioneeri

Ajaton klassikkotarina punatukkaisesta orpotytöstä on tänä vuonna Sauvon kesäteatterin keskiössä. Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry eli Selku esittää uuden näytelmäsovituksen nuortenkirjallisuuden virstanpylväästä, L.M. Montgomeryn Annan nuoruusvuodet. Näytelmä kulkee nimellä Vihervaaran Anna.

– Kohtaukset etenevät episodimaisesti, sillä Annan kasvua epäsovinnaisessa perheessä seurataan 11-vuotiaasta 16-vuotiaaseen saakka, kertoo näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja Timo Väntsi.

Hän päätyi itse tekemään näytelmän käsikirjoituksen.

– Luin useita aiempia näytelmäsovituksia, mutta halusin tehdä omanlaiseni ja teatteriporukalle sopivamman version.

Aiemmat näytelmäversiot eivät puhutelleet aukottomasti nuorista näyttelijöistä koostuvaa porukkaa.

– Vähensimme erityisesti romantiikkaa, toteaa Annan kasvattiäiti Marillaa näyttelevä Anu Lehtonen-Sonkki.

Ajatus Anna-näytelmän toteuttamisesta on pyörinyt Selkun teatteriporukan mielessä jo muutaman vuoden ajan. Viime vuoden Oliver Twist-näytelmän jälkeen ajankohta tuntui oikealta.

– Tämä näytelmä on visuaalisesti kuin pastellimaalaus. Todella erilainen kuin synkkä Oliver Twist, pohtii puvustaja Marika Vuorinen.

Puvustukseen on otettu vaikutteita tapahtumien ajankohdasta, 1800–1900-luvun vaihteesta.

– Puvuissamme näkyy paljon värejä, pitsiä ja nauhoja, toteaa Rubya esittävä Helmi Reponen.

Tematiikaltaan kiintoisaa on niin sanotun pahiksen ja vastavoiman puuttuminen Anna-näytelmästä, pohtii koko 18-henkinen näyttelijäporukka.

– Henkilöt eivät ole yksiulotteisia, vaan jokainen käyttäytyy sekä hyvin että huonosti. Kuten oikeatkin ihmiset, Väntsi kertoo.

Tarinassa keski-ikäiset sisarukset Marilla ja Matthew Cutberth adoptoivat orpotytön. He toivovat poikalasta auttamaan tilan töissä, mutta asemalla vastassa seisookin Anna. Anna ei päästä kasvattivanhempiaan helpolla, sillä hän on suorasukainen ja räiskyvä persoona.

Haastavan alun jälkeen Anna voittaa kuitenkin tiukan Marillankin puolelleen.

– Olen lukenut Anna-kirjoja pienestä saakka, ja minusta Marilla on aina ollut kiehtova hahmo. Toivoin alusta saakka, että Timo antaisi minulle juuri tämän roolin, paljastaa Lehtonen-Sonkki.

Lehtonen-Sonkki on ollut jo kolmisenkymmentä vuotta mukana Selkun produktioissa. Teatterikonkari kertoo pitkän viihtyvyytensä salaisuudeksi paitsi hyvän yhteishengen myös vapauden osallistua juonen ja henkilöhahmojen kehittymiseen.

– Täällä kaikki näyttelijät saavat osallistua ohjaukseen. Saatan esimerkiksi todeta, että Marilla ei kyllä tekisi ikinä näin. Sitten pohdimme yhdessä vaihtoehtoja.

Hänen työparilleen, Matthew’ta näyttelevälle Sami Virralle teatteriesiintyminen on vielä uudehko aluevaltaus.

– Tulin viitisen vuotta sitten tänne myymään pääsylippuja, ja jossakin vaiheessa annettiinkin käsikirjoitusta luettavaksi, Virta hymyilee.

Kesäteatteriharrastuksesta on ollut Virran mukaan odottamatonta etua muuhunkin elämään.

– Tässä joutuu väkisin käsittelemään omia häpeän tunteitaan. Aluksi se oli kamalaa, mutta nykyään en hätkähdä enää minkään esitelmän pitämistä tai muuta esiintymistä.

Lehtonen-Sonkki ja Virta ovat nuorivaltaisen kokoonpanon ainoita aikuisnäyttelijöitä. Heidän mielestään nuorten kanssa on palkitsevaa tehdä yhteistyötä.

– Kysymme kaikesta nuorten mielipiteitä, mutta annamme heille tilaa toimia myös itsenäisesti. Työskentelyssään he ovat tiedostavia ja tarkkoja, Lehtonen-Sonkki luonnehtii.

Vaikka suurimmalla osalla näyttelijöistä on ennestään kokemusta teatteriesiintymisestä, yksi ensikertalainenkin on saatu mukaan. Tapio Ekqvist näyttelee ihannepoika Gilbertiä, joka hakee Annan huomiota jatkuvasti.

– Roolissa kiinnostavaa on Gilbertin kova kuori. Hän esittää koulun kuningasta, mutta on lopulta samanlainen lukutoukka kuin Annakin, Ekqvist kuvailee roolihahmoaan.

Näyttelijänalku päätyi produktioon mukaan sattuman kautta, eikä ole katunut päätöstään jäädä teatteriin.

– Jos vain minut huolitaan, niin mielelläni tulisin uudestaankin, hän naurahtaa.

Väntsi kannustaakin jokaista näyttelystä kiinnostunutta nuorta hakeutumaan mukaan Selkun toimintaan.

– Näyttely- ja esiintymistaitoja voidaan aina hioa, mutta tiiviiseen harjoittelurytmiin sitoutuminen on pakollista, hän sanoo.

Ohjaajan mielestä Vihervaaran Annan näyttelijäkokoonpanossa palkitsevinta on nuorten ikä ja sukupuolijakauma.

– Minusta on hienoa, että voimme antaa mahdollisuuden usealle nuorelle naisnäyttelijälle. Tässä oli hyviä rooleja heille.

Teatteriporukka ei arvota sillä perusteella, miten paljon kukakin esiintyy lavalla tai esiintyykö lainkaan.

– Täällä jokainen on arvostettu, oli sitten näyttämöllä tai ei. Meille se on aina ollut tärkeää, kertoo kahviovastaava Anna Alexandersson.

Annaa esittävän Aada Sevónin ja Dianaa näyttelevän Sanni Laisilan mielestä teatteri on ollut mielekäs kasvuympäristö.

– Kaikkea saa kokeilla ilman että joku tuomitsee. Ja koko ajan on turvalliset aikuiset ympärillä, Sevon kertoo.

Väntsin mielestä Vihervaaran Anna sopii katsottavaksi lähes kaiken ikäisille.

– Meillä on ikäsuosituksena yli kuusivuotiaat, mutta alle kuusivuotiaskin voi tietysti tulla. Ei tässä ole mitään lapsilta kiellettyä, hiukan juodaan kotiviiniä mutta ei muuta, hän hymähtää.

Esitykseen odotetaan aikuisia Anna -kirjojen faneja. Erityistoiveena olisi saada myös lapsia ja nuoria katsomoon.

– Ehkä joku nuori on katsellut vuoden 2017 Netflix -sarjaa Annasta, ja löytäisi tänne sillä perusteella, Sevón pohtii.

Ensi-ilta on jo täynnä, mutta muissa näytöksissä on vielä hyvin tilaa. Annan valloittava hahmo on yksi syy poiketa katsomaan teatteriesitystä.

– Jokaisella meistä on opittavaa Annalta, vinkkaa Laisila.

Vihervaaran Anna Sauvon Kesäteatterissa 1.7. – 13.8.2022.​