Peruutusten pato on murtunut ja edessä on kaikkien aikojen sporttiviikonloppu – Salon seudulle saapuu tuhansia urheilijoita

Kesä 2022 on julistettu jo aikoja sitten kautta aikojen tapahtumakesäksi. Kahden koronakesän aikana muurattu peruutusten pato on murtunut, ja kesäviikonloput on survottu täyteen tapahtumia.

Jos koko kesä on siis kaikkien aikojen tapahtumakesä, niin tuleva viikonloppu on Salon seudulla kaikkien aikojen sporttiviikonloppu. Harvoin – todennäköisesti ei siis koskaan – seudulla tapahtuu urheilun saralla niin paljon ja niin monipuolisesti kuin tänä viikonloppuna.

Helteisen sporttisuman episentrumi on luonnollisesti torstaina iltatorilta alkava Salon SM-viikko. Torstaista sunnuntaihin SM-viikolla urheillaan peräti 28 eri lajissa.

Suurin osa tapahtumapaikoista sijaitsee Salon Urheilupuistossa, mutta kilpailuja on torin lisäksi myös muun muassa Viurilanlahdessa, Kavilannummen moottorikeskuksessa ja Halikon liikuntahallilla.

Vaikka SM-viikko kerää luonnollisesti päähuomion, tapahtuu seudulla valtavasti muutakin: Kiskossa järjestetään 37. Kisko-Triathlon, Somerolla vietetään 43. Seiväskarnevaalit ja Halikon Hevonpäässä ammutaan jo 54:nnen kerran Salon Ampumakisat.

Eikä siinä vielä kaikki: Kavilannummella ajetaan perjantain SM-viikon kilpailun lisäksi lauantaina ja sunnuntaina motocrossin MX-liigan osakilpailu.

Puolikarkean arvion mukaan kaikkiin näihin tapahtumiin osallistuu jopa 3 000–4 000 urheilijaa, toimitsijaa ja muita taustahenkilöitä, kuten Yleisradion massiivinen tapahtumatiimi – puhumattakaan uteliaista katsojista.

Someron Esan puheenjohtaja Veera Hälli kertoo, että Seiväskarnevaalien seiväskouluun on ilmoittautunut noin 120 osallistujaa. Ulkomaalaisia vieraitakin on parikymmentä.

– Ukrainasta tulee iso ryhmä, he ovat olleet viime ajat Pajulahden urheiluopistolla. Latviasta tulee neljän hengen porukka, pari ruotsalaista ja yksi jenkki, Hälli luettelee.

– Lisäksi meillä on 15–20 kouluttajaa ja parikymmentä talkoolaista koko ajan mukana.

Imagollisesti Seiväskarnevaalit ovat Esalle tärkeä tapahtuma.

– Tuohan se Esalle mainetta, mutta karnevaalit ovat koko kaupungille markkinointitapahtuma. Someron kaupunki onkin mittavasti tässä mukana, kun he ovat antaneet meille koulut ja kentät käyttöön ilmaiseksi, Hälli kiittelee.

Taloudellisesti tapahtuma voisi Hällin mielestä olla ”vieläkin tärkeämpi”.

– Onhan tämä edelleen ”rakkaudesta lajiin” -tapahtuma. Osallistumismaksut ovat jokaisessa lajikarnevaaleissa samat, onneksi niitä korotettiin täksi vuodeksi, koska kaikki kulut ovat nousseet.

Karnevaalien päätapahtuma, Kauko Nyström seniorin muistokilpailu käydään Someron urheilukentällä lauantaina kello 16.30. Tapahtumaan ovat ilmoittautuneet lähes kaikki Suomen huippuhyppääjät mukaan lukien Salon Vilppaan Wilma Murto.

Salon Seudun Ampujien perinteisiin Salon Ampumakisoihin on ilmoittautunut Seiväskarnevaalien tapaan noin 120 osallistujaa.

– Kyllä sen on huomannut, että koronan vuoksi pelistä on pudonnut porukkaa pois, varsinkin vanhemmasta väestä, SaSa:n puheenjohtaja Rauno Elo harmittelee.

Halikon Hevonpäässä ammutaan perjantaista sunnuntaihin kivääri-, pistooli- ja riistamaalilajeissa. Mukana on iso liuta maan huippunimiä, mutta ilahduttavasti myös nuorta vasta kasvavaa lajisukupolvea.

SaSan kaiken nähnyt emeritussihteeri Jorma Koski nostaa viikonlopusta esiin yhden mielenkiintoisen muutoksen. Aikaisemmin kiväärin asentokilpailussa ammuttiin 3×40 laukausta, nyt enää 3×20 laukausta. Samalla kilpailun finaali muuttui siten, että se ammutaan pystystä pudotuskilpailuna. Kun jäljellä on enää kaksi parasta miestä tai naista, voittaja ratkaistaan laukaus laukaukselta: kumpikin ampuu yhden laukauksen ja paremman tuloksen saanut saa kaksi pistettä. Tätä jatkuu niin kauan, että jommalla kummalla on kasassa 16 pistettä.

– Mitä olen YouTubesta katsonut, niin aika usein finaalissa tilanne on ollut 14–14 ja voittaja on ratkaistu viimeisellä laukauksella, Koski kertoo äärilleen raaistetusta formaatista.

Samaan aikaan kun Hevonpäässä paukkuu, Urheilupuistossa sähisee ja Murto taivuttaa seivästä Somerolla, Kiskossa päästään pitkästä aikaa triathlonin makuun.

Suomen pisimpään yhtäjaksoisesti käyty triathlonkilpailu Kisko-Triathlon jouduttiin perumaan kahtena edellisenä kesänä koronapandemian vuoksi. Tänä kesänä hurja joukko pulahtaa taas Kirkkojärveen, polkee pitkin seututie 186:tta ja päättää urakkansa juoksemalla pittoreskeissä maisemissa.

Kiskossa kilpailumuotoina ovat 1/4-matka (1 500 m uinti, 40 km pyöräily ja 10 km juoksu) sekä 1/8-matka (500 m uinti, 20 km pyöräily ja 5 km juoksu).

Parhaimmillaan Kisko-Triathloniin on osallistunut yli 400 urheilijaa, nyt ilmoittautuneita on yli 200.

– Vähän on vielä käynnistymisvaikeuksia. Ehkä ensi kesänä päästään taas normaalirytmiin ja lähemmäs 400 osallistujaa. Ihmiset eivät vielä uskalla lähteä kilpailemaan, Jouko Jokinen Kiskon Kiskojista pohtii.

Yksi syy osallistujamäärään on myös samaan aikaan Lahdessa käytävä Ironman 70.3 Finland -suurtapahtuma, johon osallistuu yli 2 000 urheilijaa 52 eri maasta.

Vaikka tapahtumat ovat toisistaan poikkeavia, yksi yhdistävä tekijä löytyy: paahtava helle.

Viikonlopuksi on ennustettu edelleen 30 asteen lämpötiloja ja varsinkin Kisko-Triathlonin kannalta se on raaka lukema, vaikka Kirkkojärven veden lämpötilakin on huomattavasti enemmän kuin totutut 18–19 astetta.

– Ei se ihan helppoa ole ampujillakaan, kun on kokonahkapuvut päällä, SaSan Elo muistuttaa.

– Pitää vaan muistaa juoda kunnolla, KiKin Jokinen naurahtaa.

Jokisen neuvo pätee jokaiseen Salon sporttisuperviikonloppuun osallistuvaan – oli rooli mikä tahansa.