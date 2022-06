Halikkoon on kylvetty kesäkuun alussa kukkapelto. Pörriäispelto-niminen kukkakeidas kasvaa Elmerannantien ja Isohärjänkadun kulmaan. Vielä lähinnä ruskealta näyttävällä pellolla on kokoa puoli hehtaaria. Pellon tarkoituksena on luoda pölyttäjille otollinen koti.

Kukkapellon ovat sponsoroineet Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja LähiTapiola Etelä.

– Tästä hyötyvät kaikki, ennen kaikkea pörriäiset, mutta myös viljelijät, kun kasvit kasvavat pölytyksen ansiosta. Lopulta kaikki johtaa siihen, että saamme taas lisää raaka-ainetta ruokaan, LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström kertoo.

Nimestään huolimatta pörriäispellosta voivat nauttia muutkin kuin vain pörriäiset. Pellolta saa kuka tahansa käydä poimimassa kukkia omaan käyttöön. Kukat tuottavat silmänruokaa ohikulkijoillekin.

– Onhan tämänkaltainen pelto ilo silmälle ja varmasti mukava ihmisiä yhdistävä asia. Tavoitteena on tehdä pienillä konkreettisilla teoilla hyvää ja luoda yhteisöllisyyttä, kuvailee SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Pellon on koordinoinut Antti Aaltonen, joka yrityksensä kautta välittää kukkapeltoja sponsoreille mainosmielessä. Pörriäispeltokoordinaattori ja itsekin viljelijä Aaltosella on ollut Sauvossa neljä pilottipeltoa.

– Kukkapelto on tietysti lisätyötä omistajalle, joten toimintaan ryhtymisestä on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa. Maksamme viljelijän näkökulmasta hyvän korvauksen ja toimitan esimerkiksi kaikki siemenet, selittää Aaltonen.

Halikon pellon on antanut käyttöön omilta mailtaan paikallinen viljelijä Antti Vasama. Luomupellolla on aikaisemmin viljelty ohraa, mutta nyt se on muuttumassa pölyttäjien valtakunnaksi.

Maahan on kylvetty maisemointiseosta. Kesän lopulla paikalla tulee kukkimaan ruiskaunokkia, kesämalvikkia, kesäharsoa, silkkiunikkoa, kesälemmikkiä, kehäkukkaa ja maloppia.

Kukkien kasvaminen kestää käytännössä koulujen alkuun saakka, ja paljon on suotuisien säiden armoilla.

– Vuonna 2020 kylvin kukkapellon helatorstaina ja vasta heinäkuun lopussa pelto näytti siltä, että kehtasi lämpimillä mielin sanoa sen olevan kukkapelto. Helposti sanoisin, että elokuun alkuun asti menee, Aaltonen kertoo.

Kolmikko toivoo, että pelto pidettäisiin siistinä ja kaikille annettaisiin mahdollisuus nauttia vehreydestä. Monet kukat ovat erityisen herkkiä liikkeelle, ja esimerkiksi varsi taittuu helposti.

– Vapaasti saa hakea kukkia omaan käyttöön ja nauttia väriloistosta, kunhan ei mennä tallomaan, Finér huomauttaa.

Yritykset ovat kylväneet yhdessä myös toisen samantyyppisen kukkapellon Vihdin Nummelaan. Pörriäispelto on osa yritysten kampajaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Toimitusjohtajat korostavat, että jokainen voi omasta elinympäristöstään etsiä pörriäisille sopivia koloja.

– Me voimme oikeastaan heittää semmoisen haasteen, että jokainen voisi tutkia, onko omilla pihoilla mahdollisuutta pörriäisystävällisille kukille. Omassa puutarhassakin on tärkeää, jos omenapuut on kukassa, että siellä on pörriäisiä, jotka pölyttävät. Ei muuten saada satoa, kertoo Lagerström.

Kukkapelloista toivotaan alkusysäystä suuremmalle tempaukselle.

– Jos tällä saadaan aikaan semmoinen aaltoliike, niin sehän on aina vain parempi. Sitten kun kukkapeltoja on tuhansia, voi muistella, mistä kaikki lähti liikkeelle, miettii Finér.