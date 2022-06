Presidentti Niinistö Nato-jäsenyydestä: Kaikki lupaukset enteilevät, että jäsenmaat tulevat toimimaan ripeästi

Kaikki lupaukset tulevat enteilemään, että jäsenmaat tulevat toimimaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnissa ripeästi. Näin arvioi presidentti Sauli Niinistö tiedotustilaisuudessaan Madridissa sen jälkeen, kun Suomi, Ruotsi ja Turkki allekirjoittivat yhteisymmärrystä koskevan asiakirjan tiistaina Madridissa.

Niinistö kuitenkin totesi, että on mahdotonta arvioida 30 maan parlamentin toimintanopeutta.

Niinistön mukaan on toistaiseksi epäselvää, voitaisiinko Suomen ja Ruotsin liittymiskeskustelut käydä jo Naton Madridin huippukokouksessa.

Turkki on aiemmin jarruttanut Suomen liittymiskeskusteluja, mikä on seuraava vaihe Suomen ja Ruotsin matkalla Natoon.

Niinistön mukaan Turkin kanssa saavutettu sopu ei johda muutoksiin Suomen lainsäädännössä. Hän arvioi, että yleisesti ottaen terrorismin vastainen työ tulee tehostumaan.

Sopu ei myöskään muuta Suomen nykyistä suhtautumista kurdijärjestöihin tai gülenisteihin. Euroopan unioni ja myös Suomi luokittelevat kurdien PKK:n terroristijärjestöksi. Sen sijaan EU ja Suomi eivät pidä Gülen-liikettä terroristijärjestönä, mutta Turkki on toista mieltä.

Niinistö kuvasi Suomen, Ruotsin ja Turkin välisiä tiistain keskusteluja asiakokonaisuuksiltaan tiiviiksi ja tiukoiksi.

